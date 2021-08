Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy martes 17 de agosto

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Personas extranjeras te darán valiosas lecciones. Sabrás donde estás parado y en quien puedes confiar. Continúa cuidando de tu cuerpo, aunque tu salud se encuentra mejor aspectada. Proyectarás una nueva imagen y demostrarás tus múltiples talentos para sorpresa de muchos. Números de suerte: 8, 22, 15.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Pensarás más en ti y no te destruirás tratando de cambiar a gente o situaciones que se presenten. Tu mente será una mina de geniales ideas. Deseos y aspiraciones se logran y te espera el triunfo mayor. Con tu verdad despertarás la conciencia de los que han estado dormidos. Números de suerte: 31, 14, 27.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Pon mayor dedicación a tu labor profesional, pero sin olvidar tus obligaciones familiares. Envía bendiciones a todo y a todos los que te rodean y no alimentes odios ni rencores. Enfréntate a la verdad ya que sólo la misma te hará libre y feliz. Practica todo lo que tú predicas. Números de suerte: 18, 5, 36.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Tu poder de convicción y persuasión no tendrá límites. El amor te sorprenderá cuando menos lo esperes. Ahora te buscan, te invitan y te solicitan por lo que los próximos días serán muy activos para ti. Has batallado, has vencido y lo continúas haciendo donde otros han fracasado. Números de suerte: 19, 30, 6.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Trabaja en lo que te guste y triunfarás. Sabrás tomar sabias decisiones al escoger tu alma gemela. Buscarás a alguien emprendedor, con carácter, decidido y seguro de sí mismo. La compatibilidad espiritual será uno de los elementos más importantes para ti. Números de suerte: 50, 3, 27.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Lo espiritual será tu fortaleza y salvación. Reconocerás que tu misión en esta vida es llevar luz y orientación a otros. En el amor, no te precipites a una relación de deslumbramiento y decepción. No busques y deja que te busquen a ti. Conoce personas y cultiva nuevas amistades. Números de suerte: 7, 11, 21.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Dividirás tu tiempo sabiamente para quedar bien en todos los frentes. Te pondrás tus propias metas y no las que los demás te quieran imponer. Tendrás absoluto control de tu destino. Estarás libre, espontáneo, creativo, original y con todo el universo conspirando a tu favor. Números de suerte: 38, 5, 13.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Decreta y afirma que de ahora en adelante obtendrás mayores logros, mayor abundancia, prosperidad y mucho amor. Te encuentras ahora más maduro, ya que has realizado que todo lo que te aconteció hasta el momento presente, fue para tu evolución espiritual y material. Números de suerte: 15, 49, 14.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Tu voz interior te guiará como nunca antes. Recuperas el poder que cediste a otros y ya no volverán a abusar de ti. Vuelves a ser el líder, el poderoso, el agradecido y el premiado por todo lo sufrido en años anteriores. Entras en un periodo de lucidez mental, salud física y enorme creatividad. Números de suerte: 32, 10, 26.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Reduce tu nivel de estrés para que disfrutes más de la vida. Diviértete, viaja, haz vida social. Deja que tu individualidad, “eso” único en ti, motive admiración, halagos y por qué no, alguna que otra envidia. Llamarás la atención de todo por ser exactamente cómo eres, único. Números de suerte: 2, 25, 33.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Enterrarás tragedias sentimentales del pasado y empezarás un nuevo ciclo en tu vida con mayor seguridad en ti mismo. Impresionarás a otros con tu potencial de información, historias y experiencias. Podrás tener una conversación muy interesante con seres inteligentes y comprensivos. Números de suerte: 46, 22, 18.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Poseerás más equilibrio emocional. La oración te unificará más con tu Cristo interior. Aquello que te brindará mayor satisfacción será tu hogar, tu familia, tu crecimiento psíquico o mental y tus intereses intelectuales. Tus talentos ocultos saldrán a la luz y te beneficiarás de los mismos. Números de suerte: 12, 49, 33.