Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy jueves 19 de agosto

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

En lo nuevo, lo distinto, lo diferente, se encuentra ahora tu suerte. Confía plenamente en ti, no dudes de tu poder. Visualiza con exactitud lo que quieres, da por hecho que ya lo tienes y que es tuyo. No dudes ante nuevas ofertas, analízalas, escucha tu voz interior y lánzate a la conquista. Números de suerte: 18, 5, 44.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Adáptate a las circunstancias que te rodean. Aunque de entrada no te agrade algo, acéptalo que, a la larga, te conviene. Es posible que se den confrontaciones en el frente laboral. No le lleves la contraria a jefes o superiores. Fluye serenamente con la corriente. No discutas con nadie. Números de suerte: 18, 3, 27.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Muere el inocente e ingenuo Géminis y renace un ser humano más sabio y seguro de sí mismo. Todos los engaños, las decepciones y tragedias vividas te han fortalecido para enfrentarte a nuevas oportunidades al amar y al ser amado. No te atarás a nadie que no te trate como te mereces. Números de suerte: 19, 6, 30.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Un familiar o una amistad cercana a ti te servirán de inspiración para cambiar algo en tu vida que no anda bien. Dios pone en tu camino las herramientas para evolucionar. Mantente atento a todo a tu alrededor. Vive en el aquí y el ahora. Nada de lamentaciones y arrepentimientos. Números de suerte: 7, 11, 31.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Te destacas en tu mundo profesional. Harás uso de tu sentido del humor para aliviar las tensiones que te puedan estar afectando tu medio ambiente. Habrá un gran progreso en tu vida, así como también mayores recompensas por todos tus esfuerzos. Todo viaje, te conviene. Números de suerte: 8, 40, 35.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Tu intuición se agudiza y esto te ayudará a descubrir la verdad en todo. Hasta en sueños se te revelarán misterios y secretos. Te sentirás muy feliz de ser como eres. Entras en un periodo de aceptación. Tu luz inspirará a amigos y familiares. No habrá secretos para ti. Números de suerte: 50, 3, 14.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Destaca agresivamente todo lo hermoso que hay en ti. Cuida de tu imagen pública, de tu reputación, Libra. Se hablará ahora mucho de ti y todo el mundo querrá saber sobre tu vida. No comentes nada que te comprometa. Pon especial atención a tu vestuario, tu peinado, tu lenguaje corporal. Números de suerte: 23, 16, 4.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Los planetas te complican la existencia especialmente en el área del amor. Coquetea, flirtea, pero con sumo cuidado. Aliméntate mejor y pon en práctica la respiración profunda. Hoy es día de análisis e introspección. Escucha ofertas, pero no decidas nada por el momento. Números de suerte: 2, 11, 36.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Excelente día para que te salgas de la rutina e improvises. Permite que tu creatividad salga a la luz. Ha llegado tu periodo de brillar y destacarte. Llegarás a nuevos acuerdos profesionales y sentimentales. La energía planetaria te llevará a conocer gente fascinante. Números de suerte: 23, 7, 19.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Tu ya muy conocida testarudez se transforma ahora en flexibilidad y adaptabilidad. Sabrás perdonar y olvidar asuntos y seres del pasado que te dejaron dolorosas heridas. Recuperas la fe en Dios y en el amor. Todo lo que sea comprar o vender está ahora bien aspectado para ti. Números de suerte: 41, 3, 16.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Cuidado con chismes e intrigas entre amigos y compañeros. Pon en práctica lo que te dicta tu corazón. Alguien muy especial entra en tu vida. Convertirás obstáculos en oportunidades que te abrirán las puertas del éxito. Asegúrate que estás a gusto en donde te encuentres. Números de suerte: 20, 6, 30.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

La Luz Divina alumbra tu camino por la vida. Estarás muy claro en lo que deseas. Hay un llamado cósmico para abrirte nuevas fronteras, tender puentes, salir de lo habitual, lo monótono y atreverte a lo que no osaste realizar antes. Saldrás de falsas obligaciones y responsabilidades. Números de suerte: 31, 9, 24.