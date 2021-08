Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy sábado 21 de agosto

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Vientos de prosperidad soplan a tu favor. Te estabilizas en la labor que estás realizando y reconocen tus quilates de profesional. Te las inventarás para ubicarte en el primer lugar. Prestarás mayor atención a lo relacionado a tu hogar que sigue siendo lo más importante para ti. Números de suerte: 37, 28, 14.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Todo lo que tenga que ver con tu mundo profesional se exalta. Los planetas te brindan la diplomacia o la paciencia suficiente para salir adelante en tus planes futuros. Serás la inspiración de muchos y podrás laborar sin problema alguno con personas conflictivas sin que te afecten. Números de suerte: 32, 15, 50.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Recuperas la seguridad en ti mismo. Asuntos que fracasaron en el ayer, planes que no funcionaron serán tomados en cuenta por ti para reparar o trabajar en aquello que te atrasó o te limitó. Trabajarás duro, pero sabrás organizar mejor el tiempo para que te rinda al máximo. Números de suerte: 16, 1, 10.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Tus talentos y habilidades salen a la luz gracias a la energía positiva de las estrellas. No repetirás lo aprendido en libros, ni lo dicho por otros. Hablarás en primera persona de tus propias experiencias. Te mueves a tu propio ritmo envolviéndote en nuevas aventuras y proyectos. Números de suerte: 48, 6, 25.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Ahora ya no tienes excusas para no expresar tu creatividad y sacar el mejor provecho a todos tus talentos, Leo. Es importante que te establezcas sobre bases firmes en el terreno financiero. Se impone que completes aquello que has dejado pendiente y te superes en la vida. Números de suerte: 19, 4, 21.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Dile adiós a todo lo que te estorba actualmente y dale la bienvenida a lo que el Cosmos te tiene reservado para ti. Aprovecha tu tiempo libre para crear, inventar, hacer aquello que siempre has deseado. Tu vida social se exalta, pero atiende tus obligaciones primero y no caigas en los excesos. Números de suerte: 1, 10, 16.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Es tiempo de alejarte de lo que te aprisiona emocionalmente y lanzarte sin miedo alguno a explorar nuevos comienzos. Ten presente que en la vida no hay dinero que pueda comprar tu paz emocional. Concéntrate en hacer aquello que necesita de tu pronta atención. Números de suerte: 14, 33, 24.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Prepárate a probar tu capacidad profesional y brillar con luz propia. La energía planetaria expande tus fronteras y te impulsa a destacarte en todo lo que hagas. Es muy recomendable llevar una agenda para que puedas cumplir con todas esas obligaciones y responsabilidades. Números de suerte: 4, 16, 3.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Tu vida tomará una nueva dirección. Sentirás que Ángeles Guardianes te protegen y te salvarán de todo lo negativo que te pueda afectar. Brillas con todo tu esplendor. Amigos y admiradores se multiplican, pero también podrían aumentar aquellos que te envidian. Números de suerte: 44, 13, 26.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

La magia de los planetas te impulsará a volar con alas propias hacia tu destino. El amor llegará a tu vida, pero esta vez libre, sin cadenas ni imposiciones. Te levantas con más fuerza que nunca antes y sabrás laborar diplomáticamente con gente complicada y neurótica que nunca faltan a tu lado. Números de suerte: 45, 9, 12.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Despiertas a nuevas realidades. Realizarás ahora que lo que tienes en tu vida es lo que te has buscado. Si no te agrada, pues comienza a llevar a cabo cambios necesarios en la misma. Valora lo que otras personas hacen por ti. Sé agradecido expresándoles tu amor. Números de suerte: 30, 7, 29.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Se impone ahora que controles tu impulsividad y seas flexible ante situaciones un tanto difíciles de resolver. En la tranquilidad encontrarás esa paz que te inspirará a crear algo nuevo, a comenzar un nuevo proyecto que tendrá la aprobación y el respaldo de muchos. Números de suerte: 8, 49, 12.