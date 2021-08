Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy domingo 22 de agosto

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Domingo super especial porque hay luna llena alumbrando tu camino, tus pasos hacia la felicidad. Buscas de compartir más con amistades las cuales tengan intereses en común. El Sol cambia al signo de Virgo y esto es excelente para mejorar tu salud y ánimo. Tu afirmación de hoy: “Cada tropiezo u obstáculo para superar, me motiva a ser mejor”. Números de suerte: 5, 34, 11.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Tu prioridad este mes es tu carrera o profesión. Necesitas evolucionar y ganar más dinero. El Sol te abre a recibir premios, honores y reconocimientos por tu gran labor. Si te encuentras desempleado, ve tras el trabajo que te conviene y atrae la prosperidad a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Soy fuerte, poderoso y estoy bendecido por Dios”. Números de suerte: 19, 32, 39.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

La energía del Sol ilumina tu hogar y familia. Si buscas mudarte, invertir o vender una propiedad, hazlo bajo esta energía del Sol en el signo de Virgo. Muchos se encuentran en un momento fértil o propicio para hacer crecer la familia o casarse. Tu afirmación de hoy: “Yo construyo muy conscientemente hoy, en mi presente, las bases para mi futuro”. Números de suerte: 36, 23, 18.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Muchos cancerianos desean unas cortas vacaciones. El Sol favorece ese viaje corto que deseas. Hermanos o primos se unen más a ti. Evita a toda costa personas tóxicas, lobos disfrazados de oveja. Aléjate de quien te busca por interés y no por amor. La Luna favorece la salud y buen ánimo. Tu afirmación de hoy: “En todo momento deseo recibir paz, amor y salud en abundancia”. Números de suerte: 44, 28, 12.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Noche de misterio de luz y de sombra. Noche para estar en compañía de alguien que despierte tu pasión y altere todos tus sentidos. Déjate amar, no te resistas y no le temas al amor. El Sol, a partir de hoy, te inclina a vivir en abundancia y hacer negocios con mucho éxito. Tu afirmación de hoy: “Cada día me levanto con más fe en mí mismo”. Números de suerte: 10, 32, 44.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

El Sol visita tu signo a partir de hoy domingo. Oportunidades de éxito, progreso y buena suerte se abren para ti con esta energía poderosa del Sol. La Luna llena podría ponerte más sensible y emotivo. Feliz cumpleaños y muchas bendiciones en esta nueva vuelta al Sol con salud, prosperidad, felicidad y mucho amor. Tu afirmación de hoy: “Expreso mis sentimientos más puros y recibo más amor”. Números de suerte: 44, 28, 21.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Comienza un periodo muy interesante para ti, Libra. El Sol trae situaciones del pasado que debes ponerle punto final y firme. Renuncia a todo lo tóxico y ábrete a la felicidad. Cierra capítulos, Libra. La Luna llena destaca tu sensualidad y erotismo. Tu eres un premio solo se le da a quien se lo gane con mucho amor y respeto. Tu afirmación de hoy: “Nada me afecta, elijo ser feliz”. Números de suerte: 30, 4, 16.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

A partir de hoy domingo se activa tu sector social, amistades, conexiones y contactos con gente influyente. Sigues el ejemplo de personas exitosas y estables económicamente. La Luna llena te vuelve más protector, hogareño y familiar. Tu afirmación de hoy: “Todo lo que me conviene se logra con gran facilidad”. Números de suerte: 5, 37, 36.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Con el Sol entrando al signo de Virgo llega un momento de practicar la paciencia y tolerancia con la gente difícil que te rodea. En el plano profesional, el Sol te brinda éxitos, honores y reconocimientos. La Luna te pone muy sensible ante lo que digan o hagan hermanos o familiares. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser bendecido, lleno de suerte, éxito, prosperidad y amor”. Números de suerte: 8, 48, 29.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido en tu relación anterior. Basta de sufrir o caer en patrones destructivos. El Sol te hace más práctico y menos emotivo. Cuida tus finanzas. No te dejes engañar o comprometas tu dinero en asuntos que no te dejan ganancias. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo lograr todo lo que me proponga”. Números de suerte: 19, 34, 27.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Domingo muy especial ya que la Luna llena visita tu signo. La energía de esta noche te vuelve más sensual, místico y provocador. El Sol favorece más esta tendencia y te hace más misterioso y despierta tu interés por lo prohibido. Sigue tu intuición, Acuario. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona llena de bendiciones”. Números de suerte: 39, 46, 19.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Hoy la Luna llena te vuelve muy sensible ante todo lo ocurrido en los últimos meses. Hubo muchos cambios y añoras tiempos pasados. Enfócate en los momentos agradables que viviste, no en los tristes. Aprende a vivir el presente, sácale el mejor provecho y crea un futuro mejor. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser saludable, atractivo y próspero”. Números de suerte: 8, 49, 22.