Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy martes 24 de agosto

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Se impone el estar despierto y atento en el aquí y el ahora. Acepta tus sentimientos, conoce tus metas y tus propósitos y haz lo que tienes que hacer. Es importante que te lances a la conquista de tus sueños. Excelente periodo para acabar con patrones destructivos o repetitivos. Números de suerte: 40, 18, 16.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Es tiempo de cuidar muy celosamente lo que tanto trabajo te ha costado lograr. Te exigirás más y darás lo mejor de ti ahora en todo lo que realices. El arte, negocio propio o administración de empresas serán áreas fértiles donde podrás exponer tus valores y tus habilidades. Números de suerte: 2, 39, 43.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Es momento de llevar a cabo cambios tanto en tu lugar de trabajo como en tu hogar. Mueve las cosas de sitio, pinta o decora, en fin, procura sentirte cómodo y a gusto en donde te encuentres. Velas aromáticas y música no deben faltar para completar tu ambiente. Números de suerte: 16, 49, 6.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Fuerzas espirituales te protegen especialmente de aquellos que te envidian. Tus oraciones han sido escuchadas y tu fe te abrirá los caminos del éxito. Tu familia cuidándote y apoyándote en tus decisiones tanto personales como de negocios. No bajes la guardia que lo tuyo llegará. Números de suerte: 9, 3, 27.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Amigos del ayer estarán en tu mente y en tu corazón. Tus relaciones amorosas y tus problemas económicos se resuelven ya que las soluciones llegarán a ti de manera imprevista. Serás amuleto de la buena suerte. Hijos y dependientes se beneficiarán de tu progreso y estabilidad. Números de suerte: 29, 5, 36.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Vive intensamente tu vida. Desarrolla tus sentidos desarrollando tu observación y atención. Escucha con detenimiento, toca con entrega total, huele con inhalación completa, saboréalo todo con deleite. Piensa que cada instante de tu vida es una oportunidad de expandirte y crecer. Números de suerte: 31, 50, 7.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Cuida mucho como empleas tus energías. Todo lo que acumules en tu interior se reflejará en tu exterior. Rompe patrones, sal de todo lo viejo y lo caduco y reinventa tu personalidad si es necesario. No vivas para complacer a otros. No te agotes dando lo que otros no agradecen. Números de suerte: 21, 18, 33.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Pon a trabajar esas ideas geniales que tienes en la mente ya que no habrá fuerza alguna que te paralice en tu ascenso a nuevas cumbres. Las finanzas cobran mayor importancia. Se impone tener dinero para lo necesario, ayudar a tu familia y regalarte algún que otro capricho. Números de suerte: 15, 7, 48.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Empezarás una nueva vida con una actitud más positiva. La buena suerte te llegará de muchas maneras y tú sabrás aprovecharla. Si amas lo que estás realizando, fama y fortuna no pueden faltar en tu vida. Por otro lado, tu generosidad podría ocasionar que abusen de ti. Números de suerte: 11, 22, 14.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

El ser Divino que mora en ti te está abriendo puertas que estuvieron cerradas. En el terreno del amor, ten presente que nada ni nadie de tu ayer te conviene en estos momentos. En lo profesional, da nuevos pasos en nuevos terrenos. Lo que comiences ahora será de buena suerte para ti. Números de suerte: 17, 32, 20.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Libérate, Acuario. Puedes cometer nuevos errores, pero no repitas los viejos. Ten presente que sólo crecemos a través de nuestros errores o experiencias, así como viviendo la realidad. Sal de esa cárcel que tú mismo te has metido. La puerta está abierta esperando a que tú pases y te atrevas a vivir. Números de suerte: 10, 18, 39.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Las experiencias pasadas te han dado sabiduría para orientarte mejor en la vida. Ahora sabes quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos que te pueden perjudicar. Te atreverás a arriesgarte donde ayer fracasaste. Juega sin miedo por diversión y ganarás por obligación. Números de suerte: 31, 9, 28.