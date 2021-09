Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy viernes 3 de septiembre

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Te destacas en lo que mejor sabes hacer. Reconocerán y valorarán tu trabajo. Tu voz interior será ahora la que te guíe y te diga lo que más te conviene. En tu vida no hay nada que temer porque tú siempre estás con Dios y en armonía con las fuerzas celestiales del Universo. Números de suerte: 41, 20, 18.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Estarás muy psíquico y muy receptivo. Aprovecha estos momentos de iluminación mental para unirte en pensamiento con una persona muy querida que se encuentra distante de ti. Tu ambiente, lo que te rodea estará cargado hoy de mucha energía positiva, canalízala a tu favor. Números de suerte: 6, 45, 19.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Ponte al día en todo. El trabajo que acumules sólo logrará crearte mayores complicaciones. Organízate para que de esta manera te evites futuros dolores de cabeza y serios problemas, especialmente con tu familia. Préstales atención a los asuntos del hogar, no los descuides. Números de suerte: 30, 1, 41.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Considera esa proposición de negocios que aparenta ser muy prometedora. Se impone que pienses primero en ti, en tu bienestar, en tu felicidad y luego estarás en posición de ayudar a otros. No te debe de importar si te juzgan de egoísta ya que muy pronto cambiarán de opinión. Números de suerte: 14, 18, 32.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Escucha y pon en práctica los consejos de alguien que labora o que está muy cerca de ti. Muy pronto verás la luz en un asunto personal que te está quitando el sueño. Las estrellas te aconsejan ser paciente, pero a la misma vez perseverante. Ten fe que la Divinidad no te fallará. Números de suerte: 28, 30, 2.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Observa y anota mentalmente toda información que pueda serte útil para el futuro. Tu sexto sentido te servirá de guía para saber exactamente quién es quién en tu vida. Cambia de estrategia. Escucha lo que otros tienen que decir para que sepas como vas a defenderte. Números de suerte: 4, 30, 2.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Diversifica tus intereses para que no estés tan pendiente de lo que hacen o dicen los demás. Evita echarte encima cargas ajenas. Habla, exprésate con mucha franqueza. Basta ya de engaños y de hipocresías a tu lado. Ataca a tu enemigo con la verdad y lo verás caer ante tus pies. Números de suerte: 10, 50, 14.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Deja a un lado las preocupaciones y procura complacerte en aquello que antes considerabas un imposible. Date el lujo de hacer un pequeño desarreglo en tus economías o en tu presupuesto. Echa a correr tu imaginación y disfruta plenamente junto a aquellos que amas. Números de suerte: 19, 5, 22.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Haz buen uso de esa energía que de alguna manera te caracteriza. Comienza ahora mismo ese proyecto que tú bien sabes podrá dejarte excelentes ganancias económicas. No busques más excusas para no hacer lo que tienes que hacer. Dale paso en tu vida a nuevas experiencias. Números de suerte: 34, 1, 22.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Satúrate de pensamientos positivos en cuanto a dinero y a trabajo se refiere. Piensa que a ti nada te falta ni te faltará. No permitas que comentarios negativos de parte de personas atrasadas te invaliden o te depriman. Proyéctate muy seguro de lo que te conviene y lo conseguirás. Números de suerte: 13, 2, 40.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Pon en claro toda duda que tengas en relación con tu trabajo o tus estudios. No te vayas en contra de aquellos que por el momento están en una posición ventajosa. Cuídate de asuntos relacionados con la política o con las leyes. No discutas aquello de lo que no estés informado. Números de suerte: 5, 11, 27.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Despiertas a realidades muy necesarias para tu crecimiento espiritual. Mantente al día en aquellos asuntos que estén relacionados con tu familia. Se impone que te cuides de engaños y traiciones. Tu buen corazón muchas veces no te deja ver la maldad en otros. Números de suerte: 1, 23, 38.