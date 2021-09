Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy lunes 6 de septiembre

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Tus deseos de superarte se hacen realidad bajo la magia de esta Luna Nueva, por lo que no te asombre si de momento tu vida da un giro a tu favor. Celebra tu victoria, comienza a recoger los frutos. Siéntete orgulloso de ti mismo ya que has sido capaz de superar lo imposible. Números de suerte: 50, 14, 48.

Las estrellas de Walter Mercado Suscríbase gratis a nuestro newsletter para saber cada mañana qué le trae el horóscopo de Walter Mercado según los astros y su signo. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Te llenas, te saturas de poder y de fuerza bajo esta Luna Nueva. No permitirás más que se aprovechen de ti. Ayudarás y orientarás a aquellos que te son sinceros y te respetan. Buscarás más esencia en tus relaciones sentimentales. No entregarás tan fácilmente tu corazón. Números de suerte: 22, 6, 18.

Géminis

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

(20 de mayo - 19 de junio)

Aprovecha la buena vibra de esta Luna Nueva y busca orientación sobre cómo mejorar tu calidad de vida. Tu salud podría estar en altas y bajas por lo que se impone que lleves a cabo cambios. Es momento de prestar atención. Hazles caso a las personas de mayor autoridad o experiencia. Números de suerte: 40, 31, 8.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Esta Luna Nueva te impulsa a explorar nuevos métodos de relajación para que aprendas a manejar las tensiones en tu vida. Tu corazón se sana ya que te liberas de rencores pasados y sólo quedará espacio para el amor. Ahora te ocuparás más de ti, de tu salud física y mental. Números de suerte: 5, 14, 37.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Esta Luna Nueva te lleva a aceptar aquello que no puedes cambiar. Te guste o no, la vida sigue su rumbo por lo que es sabio seguir con la corriente y vivir el momento presente. Realiza que tú no puedes vivir la vida de nadie y supera esas preocupaciones que tienes por los demás. Números de suerte: 5, 30, 12.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Trabajo, dinero, amor, salud y felicidad son parte integral de tu vida y esto se exalta bajo la Luna Nueva. Satura tu mente con pensamientos de abundancia y lo que deseas se te logrará. Desde este mismo instante afirma que eres hijo de Dios y que el Universo es tu fuente de prosperidad. Números de suerte: 7, 19, 3.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Se despiertan tus talentos dormidos bajo la energía de esta Luna Nueva. Harás de lo ordinario algo extraordinario. Con tu talento y tu dulzura al expresarte, no habrá nada ni nadie que se te pueda resistir. Estás en buen momento para buscar pareja y disfrutar del romance y la pasión. Números de suerte: 14, 18, 20.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Tus valores cambian y estarás más inclinado a superarte, pero en el aspecto espiritual. La metafísica será uno de tus temas a explorar. Se cierra un capítulo en tu vida y se abre uno nuevo bajo esta Luna Nueva. Disfrutarás más ya que vivirás intensamente, aprovechando cada instante. Números de suerte: 36, 4, 21.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Tienes ahora el toque de oro gracias a la energía positiva de esta Luna Nueva. Aquello en lo que pongas todo tu empeño e interés progresará como por arte de magia. Toda empresa o negocio que comiences será muy fructífero, pero ten mucho cuidado con quien te asocias. Números de suerte: 9, 30, 25.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Aprovecha esta Luna Nueva y renuévate. No permitas que personas negativas empañen tus sueños. Piensa en grande, visualiza lo que quieres y lo lograrás. Tus preocupaciones por dinero serán cosa del pasado si mantienes una actitud positiva y la seguridad de que siempre vivirás en la abundancia. Números de suerte: 10, 41, 3.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Mantente al margen de todo bajo esta Luna Nueva. Reclama tu tiempo y tu espacio. Serán muchos los que de alguna manera necesiten de ti, pero tú también necesitas un descanso y las demandas que otros ponen en ti te drenan las energías, tanto físicas como emocionales. Números de suerte: 6, 39, 11.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Te sentirás con deseos de cantar o tocar algún instrumento musical bajo la magia de la Luna Nueva. Adelante, no te limites. Debuta, aunque sea en la intimidad de tu hogar. Únete a la música del universo, echa a volar tus pasiones. Explora en lo relacionado con el arte, en especial la música. Números de suerte: 33, 1, 27.