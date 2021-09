Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy miércoles 8 de septiembre

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Descubre en cada momento, en cada detalle de tu vida, ese encanto especial que cada cosa o persona encierra. Escucha, observa, toca, respira con todos tus sentidos. Proponte hacer de cada día uno muy único, especial y diferente. Lleva a cabo aquello que tanto deseas. Sé feliz. Números de suerte: 9, 45, 37.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Sanan viejas heridas de amor y vuelves a sonreírle a la vida con más fuerzas que nunca antes. Estarás dispuesto a enfrentar lo que sea para lograr la felicidad. Tu mente estará clara y activa, dando poco margen a los errores. No habrá decisión difícil para ti. La ayuda que esperas por fin llega. Números de suerte: 23, 10, 2.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Únete a tus seres queridos. Contribuye a la unión familiar. No pierdas el contacto con los mismos. En tus planes incluye a toda tu familia hasta donde te sea posible. Proponte ser tú el que establezca el ejemplo, organizando pequeñas reuniones en donde todos puedan compartir. Números de suerte: 7, 25, 5.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Tienes las cartas del triunfo a tu favor en cuanto al amor se refiere. Ve realizando esos planes que tienes para compartir con tu pareja y si estás solo, lánzate a la conquista. No permitas que tu buen estado de ánimo se afecte. Ríete de tus errores y déjate llevar por la corriente. Números de suerte: 10, 35, 15.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Estás ahora en riesgo de perder dinero si no estás seguro de lo que tienes y de cómo lo gastas o lo inviertes. Toma las cosas con calma para que no des margen a errores. No compres nada por impulso ni permitas que te presionen a hacerlo. Asegúrate de que tus cuentas están correctas. Números de suerte: 31, 8, 20.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Si te encuentras en busca del amor, demuestra mayor seguridad en ti mismo y resalta tus mejores cualidades. Hazte el difícil de conquistar y tómate tu tiempo al tener que hacer decisiones de índole sentimental, no te precipites. Permite que la espera intensifique la pasión. Números de suerte: 19, 4, 11.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Responde con prontitud a correos o llamadas relacionadas con trabajo, estudios o profesión y que te conciernen a ti directamente. Ve directo al grano, a lo que deseas comunicar. No te concentres en los problemas de otras personas y resuelve primero los tuyos que son importantes. Números de suerte: 4, 33, 2.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

No sigas insistiendo ante esa persona que no quiere seguir consejos. Déjale el camino libre para que aprenda por cabeza propia. Convéncete de que todo cambio es necesario para tu desarrollo como ser humano. No te estanques y ve en busca de nuevas oportunidades de progreso. Números de suerte: 15, 31, 26.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Admitirás tus faltas valientemente y cambiarás lo que no te conviene. Se suavizan asperezas sentimentales y la paz vuelve a reinar en tu vida. Te enfrentarás sin temor alguno a la verdad ya que ésta será tu única y mejor aliada. Aceptarás a las personas con defectos y virtudes. Números de suerte: 40, 12, 18.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Modifica ese carácter impulsivo que muchas veces te lleva a cometer errores que pudieran ser evitados si piensas bien todo paso a tomar. Tú necesitas ahora tiempo para relajarte y liberar las tensiones del diario vivir. Haz una rutina de relajación y verás cambios milagrosos en tu vida. Números de suerte: 2, 19, 7.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Entierra todo lo que te traiga tristeza, desaliento o depresión. Rodéate de personas positivas. Un encuentro con alguien de tu pasado te liberará de una duda que venía dando vueltas en tu mente. Es momento de pensar en cosas alegres y de ampliar tu círculo de amistades. Números de suerte: 27, 5, 18.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Lo relacionado a hijos o dependientes se enfatiza. El tiempo que compartas con ellos será de suma importancia. Tus consejos serán la guía o la luz que les lleve a lograr éxito en sus vidas y te llenarán de orgullo. No descuides tu salud y atiende a tiempo aquello que no parece normal. Números de suerte: 16, 50, 14.