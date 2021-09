Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy jueves 9 de septiembre

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Piensa bien las cosas antes de tomar decisiones importantes, especialmente con tu familia, tanto de asuntos sentimentales como financieros. La actitud que tomes ante los problemas que ya sean de dinero como familiares, dependerá grandemente de tu estado mental o emocional. Números de suerte: 2, 41, 8.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

El amor mejora, pero no debes forzarlo, deja que madure. Si tienes pareja, tu relación será ahora más mental que física. Es momento de ir despacio, de trabajar a un paso menos acelerado, pensando y planificando tus proyectos. Recupera tus energías descansando lo más que puedas. Números de suerte: 50, 3, 12.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Una persona de mayor edad podría tener la respuesta de algo que te inquieta y quieres saber. Un evento de tu pasado tiene mucho que ver con lo que te está ocurriendo ahora en tu vida. Lo que esperas tomará su tiempo en llegar. Controla tu impaciencia, que todo llega a su tiempo. Números de suerte: 35, 12, 4.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Unir esfuerzos con tu familia y balancear tus necesidades emocionales será clave para que puedas sobrepasar crisis y problemas. El tiempo es tu aliado y tu control emocional es importante para tu salud. El Cosmos tiene para ti amor, salud y prosperidad. Números de suerte: 40, 3, 19.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Toma las cosas con calma. Toda decisión financiera o de dinero debe ser cuidadosamente estudiada y reevaluada por ti. No te arriesgues ni te dejes deslumbrar por quien mucho ofrece. Piensa dos veces a la hora de invertir dinero. Un viaje podría presentar demoras de último momento. Números de suerte: 7, 36, 10.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

El amor necesita estímulo y variedad. Se impone ser más creativo con tu pareja. Vas a encontrar lo que andas buscando, pero no pases por alto los detalles y repasa bien toda oferta antes de aceptarla. Tienes que negociar y verás como saldrás victorioso en aquello que pongas tu empeño. Números de suerte: 51, 26, 7.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Tu carisma y tu adorable personalidad te harán sobresalir entre los demás. Si te unes a personas influyentes e importantes estas te ofrecerán orientación y te ayudarán en tu profesión, trabajo o negocio. El combinar trabajo con actividades sociales te será muy útil y provechoso. Números de suerte: 44, 13, 5.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Cuidado con tomar decisiones en un momento de mucha ira o coraje. Respira profundo y concédete tiempo para pensar. Tus encantos físicos se exaltan, acentuando tu personalidad. Se presenta una buena oportunidad para conocer a esa persona especial que te flechará el corazón. Números de suerte: 20, 5, 10.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

El dinero y el éxito te llegan de repente, sin tú esperarlo. Un amigo o un familiar te brindarán la ayuda que necesitas. Aun así, tendrás que poner de tu parte para que puedas lograr tus objetivos en poco tiempo. Es importante desarrollar paciencia y dejar a que las cosas fluyan. Números de suerte: 20, 15, 9.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Sé amplio, complaciente y amoroso para con la persona amada. Para aquellos que no han encontrado pareja se aconseja no irse muy lejos del lugar donde viven, ya que el amor se encuentra rondando sus alrededores. Un consejo: no arrastres experiencias del pasado a tu relación presente. Números de suerte: 11, 33, 28.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

El placer y el amor se enfatizan. No te dejes deslumbrar por las primeras apariencias en cuanto al amor se refiere. Estudia bien a esa persona, sé amable pero precavido. Es momento de reflexionar sobre toda relación y ver cómo se puede mejorar la misma, especialmente si tienes pareja. Números de suerte: 22, 27, 8.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

El deseo de protección hacia tus seres queridos es muy fuerte ahora. Pensarás más en el futuro y en establecerte en un lugar seguro y si todavía no lo has logrado te esforzarás aún más por conseguirlo. Estarás un tanto inquieto y tendrás que hablar y comunicarte con mucha pasión. Números de suerte: 11, 43, 6.