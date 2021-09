Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy domingo 19 de septiembre

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Domingo para calentar el hogar y procesar muchos acontecimientos recientes que te han ocurrido. La luna te hace pensar en el pasado, reflexionar sobre “horrores” cometidos con seres queridos y hasta contigo mismo. Hoy la soledad es tu mejor compañía. Tu afirmación de hoy: “Estoy en control. Nada me afecta”. Números de suerte: 1, 29, 25.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Una amistad necesita de ti o tú necesitas de un amigo verdadero. Compartes un secreto o inquietud con esa persona en quien confías. La energía de la luna te lleva a ser cómplice de alguien en un asunto delicado. Lo más importante es que estés en paz y lleno de amor. Tu afirmación de hoy: “Decreto salud, paz y felicidad para mí, hoy y siempre”. Números de suerte: 48, 52, 44.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

La energía de la luna llena ya tiene efectos en ti. Vives preocupado por tu situación laboral y la inseguridad que se respira en tu centro de trabajo, más aún, piensas que conspiran en tu contra algunos compañeros. Refúgiate en los brazos de tu ser amado o de personas que son importantes para ti. Sé positivo. Tu afirmación de hoy: “Recibo paz y suelto mis preocupaciones”. Números de suerte: 10, 43, 6.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Hoy más que nunca necesitas reforzar tu fe. Enfócate en lo positivo de toda situación por difícil que parezca. Has superado grandes pruebas y continúas superando más. Procura rosearte de personas que te ayuden y no que te estorben o te quiten la paz. Tu salud no estará en riesgo y tu estabilidad emocional tampoco. Tu afirmación de hoy: “Mi vida es perfecta”. Números de suerte: 30, 15, 44.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

La energía de la luna llena comienza a revolcar tus pasiones. Te sientes un poco ansioso por encontrarte con una persona muy a fin a ti. Tu ilusión por volver a amar altera tu adrenalina. Los unidos, buscan crear el momento especial e íntimo para disfrutar junto a su pareja la bella luna de esta noche. Tu afirmación de hoy: “Buena fortuna, suerte y bendiciones llegan a mí”. Números de suerte: 27, 17, 52.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Hoy buscas amor, amor y más amor. Tu mente está siempre pensando en esa persona, en la relación que no es como tú quieres, en todo lo que no puedes controlar, en el miedo y la inseguridad que genera el amor dentro de ti. Los solteros buscan un amor serio y comprometido. Tu afirmación de hoy: “Bendigo todo lo que llega a mí”. Números de suerte: 45, 38, 41.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Esta semana abre con una luna llena muy poderosa para ti. La energía planetaria te inclina a atender asuntos de salud tanto físicos como emocionales. Deja ir ese sentimiento de controlar o sobre proteger. Permite que otros hagan, tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias. Tu afirmación de hoy: “Nadie tiene permiso a robarme mi paz”. Números de suerte: 18, 21, 55.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Semana para descansar, meditar, planificar y evaluar opciones que aparecen frente a ti. La energía de la luna te lleva a estar más privado, secreto y alejado de quienes te quitan o roban la paz. Tu intuición y talentos psíquicos se resaltan con esta luna llena. Tu afirmación de hoy: “Dejo ir aquello que no necesito”. Números de suerte: 17, 40, 26.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

La energía de la luna te tiene muy decaído y nostálgico. Es importante que hoy domingo salgas a disfrutar y en buena compañía. Evita todo lo que despierte tristeza en ti. Ama, Sagitario. Haz algo divertido hoy. Te hace bien practicar algún deporte o hacer ejercicio. Tu afirmación de hoy: “Nada es permanente, todo cambia”. Números de suerte: 8, 48, 11.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Termina un fin de semana dejándote un mal sabor, presentimiento o confusión en ti y por los próximos días. La energía de la luna llena se siente y saca todo lo que llevas oculto, guardado en tu interior y que no puedes callar más. Ponle fin a situaciones o relaciones tóxicas. Tu afirmación de hoy: “Yo tengo el derecho a ser feliz”. Números de suerte: 45, 33, 19.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Hoy sientes la necesidad de comprar, gastar y crees que llenarás unos vacíos o calmarás los nervios comprando. La luna te intranquiliza. Regálate algo nuevo, diferente que complazca tus caprichos. Una cena en pareja puede llevar a algo más íntimo físicamente. Tu afirmación de hoy: “Atraigo amor y prosperidad a mí” Números de suerte: 3, 17, 39.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

La luna se encuentra en tu signo y mañana es luna llena. Tus sentimientos y emociones se alteran. Te encuentras muy sensible, también muy necesitado de amor, pasión y romance. Vive el hoy, el ahora. Ábrete a nuevas oportunidades, ábrete a ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Respeto y cuido mi ser porque me amo mucho”. Números de suerte: 6, 34, 11.