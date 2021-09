Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy lunes 20 de septiembre

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Hay Luna Llena y la misma alterará tus planes, especialmente los que hayas coordinado con tu familia. La comunicación para con tus seres queridos por momentos resultará algo tensa. Expresa solo lo bueno y guárdate los comentarios negativos para otro día. Números de suerte: 39, 23, 14.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Manifiesta tu creatividad bajo la energía de esta Luna llena. Las pasiones se revuelcan y estarás deseoso de lanzarte en una nueva conquista amorosa, pero esta prisa podría a su vez causarte serios problemas de índole sentimental. Cuida mucho a quien le coqueteas. Números de suerte: 22, 1, 43.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Hay Luna Llena y los ánimos se revuelcan. Todo problema que surja, enfréntalo con una actitud pasiva, no te alteres. Lleva a cabo ejercicios de respiración, medita, ponte en comunicación con Dios mediante la oración y comienza tu día con una mente positiva. Números de suerte: 7, 10, 41.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Debes tener paciencia y tolerancia bajo los efectos de esta Luna llena. Si tienes que viajar desarrolla dosis masivas de paciencia ya que las vas a necesitar. No vayas tan de prisa y proponte tomar las cosas con calma. Evita todo tipo de discusiones, mantén la paz. Números de suerte: 35, 20, 17.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

No te dejes abatir si las cosas no salen como tú las habías planificado. Esta Luna llena podría ponerte algo inquieto o nervioso. Piensa que lo que no se dio es porque en estos momentos no te conviene. Ten fe en que algo mejor está en agenda para ti, especialmente en lo que se refiere a tu trabajo. Números de suerte: 24, 15, 43.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Aléjate de todo conflicto en el que tú no estés directamente envuelto, especialmente bajo esta Luna llena. La respuesta que esperas en relación a un nuevo trabajo podría hacerse esperar ya que el ambiente se encuentra algo cargado, pero lograrás tus objetivos. Números de suerte: 18, 45, 7.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Sé paciente con esa persona que de alguna manera logra alterar tu paz emocional. Espera sorpresas en tu área de trabajo bajo esta Luna llena. No todo el mundo estará de acuerdo contigo y tendrás que utilizar tácticas de persuasión para convencer a los que no piensan como tú. Números de suerte: 12, 34, 5.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

La Luna Llena activarán los ánimos de aquellos que amas. No todo el mundo estará tan complaciente como de costumbre. Espera confrontaciones con una figura femenina ya que los ánimos se exaltarán, especialmente con los miembros de tu familia. Sé mensajero de amor y paz. Números de suerte: 22, 19, 5.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Recibirás noticias alentadoras y no tan alentadoras, bajo la energía de esta Luna llena. Levanta el ánimo y haz planes para disfrutar de esta semana que apenas comienza. No permitas que el pesimismo te domine, domínalo tú. Sigue adelante con tus objetivos. Números de suerte: 50, 18, 29.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Sé muy claro al comunicar tus planes, ideas o proyectos. La Luna llena te pondrá algo irritable y muy sensible por lo que debes pensar bien lo que digas y lo que hagas. Ponte de acuerdo con tus compañeros de trabajo o familia, antes de tomar alguna decisión. Números de suerte: 16, 4, 33.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

La energía Lunar te pondrá un tanto inquieto o activo. Es muy posible que te enfrentes a alguna figura de autoridad, bien sea tu jefe, padre o supervisor. No te envuelvas en discusiones o dimes y diretes por hoy. Mantén la calma en todo momento. Números de suerte: 30, 2, 11.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Esta Luna llena se ocupará de crear una energía algo fuerte en tu entorno. Cuida mucho todo lo relacionado a documentos o asuntos legales. No te arriesgues en aquello que luce turbio, ya que aquello que no deseas que se sepa, saldrá a la luz. Números de suerte: 9, 1, 30.