Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy sábado 25 de septiembre

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Destaca tus valores espirituales, tus virtudes y tus talentos, ya que los mismos te brindarán seguridad y confianza en ti mismo. No dudes de lo que eres capaz de lograr. Tú lo puedes todo, cree en ti. Las cosas materiales pueden darte alguna satisfacción, pero tienes que evaluar si sirven un propósito en tu vida. Números de suerte: 7, 25, 26.

Las estrellas de Walter Mercado Suscríbase gratis a nuestro newsletter para saber cada mañana qué le trae el horóscopo de Walter Mercado según los astros y su signo. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Se impone ahora para ti, Tauro, buscar alternativas para mejorar lo que no te gusta o agrada. Aceptar las realidades en las que vive el mundo se hace más difícil para una persona como tú. Es bueno que se eleve el espíritu y se suavice el ambiente que te rodea con música, colores y palabras alentadoras. Números de suerte: 35, 6, 27.

Géminis

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu éxito depende de tu perseverancia, como también de una actitud positiva ante la vida. No te rindas ante los fracasos y míralos como experiencias que te harán crecer. Comienza de nuevo con algo diferente. Busca la ayuda que la encontrarás si estás dispuesto a explorar nuevas alternativas y aprender. Números de suerte: 4, 18, 9.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Estarás en las de hablar y hablar hasta por los codos, por lo que debes de tener en cuenta también lo que otros tienen que decir. Escuchar con atención es una manera de expresar tu amor y la energía planetaria te invita a expresar y compartir tus deseos con aquellos que comparten tu diario vivir. Números de suerte: 15, 1, 33.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

La seguridad que demuestres en ti mismo te llevará a triunfos mayores en tu vida. Una persona del signo de Acuario te servirá de amuleto de buena suerte. Excelente día para compartir con tus seres queridos. Es tiempo de relajarte y dejar ir las tensiones de tu vida. Ríete de todo. Números de suerte: 32, 15, 13.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

El deseo de salir, divertirte y hacer algo diferente está presente en ti. Serás persistente en lo que quieres hacer y muchas veces lo lograrás, especialmente si quieres salirte de la rutina y gozar de la vida. Los niños pueden ser tema de conversación o de compartir y estrechar tu relación con ellos pasando un rato divertido. Números de suerte: 9, 15, 27.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Te mantendrás al día en todo lo que está ocurriendo en tu vida y en el mundo. A ti te corresponde llevar la voz cantante y serán muchos los que cooperan contigo para tu beneficio. Serás líder si te lo propones, utilizando tus talentos para crear algo poco común. Contagiarás de energía positiva a los que laboren junto a ti. Números de suerte: 38, 24, 2.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Nada se podrá interponer ahora en tu camino. Se manifiesta en ti aquello de querer romper con lo convencional y hacer algo diferente. Estás dispuesto a tomar riesgos que nunca antes habías considerado, aun sabiendo las consecuencias que esto puede traer, porque tienes la seguridad de que te va a ir bien. Números de suerte: 24, 31, 6.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

No te alteres por nada. Deja que el tiempo pase y que te dé la razón. No todos tienen la misma visión de las cosas que tú. Entre más insistencia más resistencia. Este es el lema que debes aplicarte en estos días. Si no tienes la respuesta que esperas e insistes que solo tú tienes la razón, no podrás llegar a ningún lado. Números de suerte: 7, 28, 46.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

La energía planetaria exalta lo relacionado a la salud, ya sea para mejorarla como para hacerte los chequeos rutinarios que tienes pendientes. Haz énfasis en tus responsabilidades personales y profesionales. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pon todo tu empeño en hacer las cosas bien y efectivamente. Números de suerte: 5, 49, 3.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Noticias sorpresivas pueden sacarte de tu centro o rutina. Controla tus pensamientos negativos y concéntrate en conocer los detalles, antes de hacer una decisión bajo la pasión del momento. No todo es como se presenta, todo tiene remedio y arreglo. Toma las cosas con calma, tranquilízate y fluye. Números de suerte: 53, 12, 40.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Insiste en lo que vas hacer para el futuro y lo mucho que puedes ofrecer para hacer felices a otros y a ti mismo. El amor está más cerca de lo que te imaginas. Las palabras con amor tienen mayor impacto que aquellas que se dicen con coraje, ira o venganza. Perdónate tus errores. Números de suerte: 45, 24, 3.