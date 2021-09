Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy domingo 26 de septiembre

Nota a los lectores: Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Los efectos de Mercurio retrógrado ya se sienten. Comienzas a experimentar ciertas dificultades con tu pareja o socio, con personas queridas y especiales para ti. Te recomiendo observar y meditar sobre lo que acontece a tu alrededor sin opinar. Tu afirmación de hoy: “Tengo completo control de lo que pienso, hago y digo”. Números de suerte: 4, 17, 39.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Domingo para cuidar de ti. Muchos necesitan una distracción, alejarse de todo aquello que les quita la paz y los hace explotar de coraje, rabia o frustración. Mercurio retrógrado te hace alejarte de todo lo tóxico y perjudicial para ti. Haces un esfuerzo extra por cuidar tu privacidad y espacio. Tu afirmación de hoy: “Disfruto de mi propia compañía”. Números de suerte: 8, 38, 11.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu planeta regente, Mercurio, estará retrógrado mañana y tú, más que nadie, comienzas a sentir sus efectos. A partir de esta semana debes de tomar toda situación con calma, meditar cada dificultad que se presente y tratar de buscar soluciones, no más problemas. Es un periodo de cooperación y de paciencia. Tu afirmación de hoy: “Valoro la paz y el amor que habita en mí”. Números de suerte: 29, 44, 13.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Tu hogar y familia comienzan a sentir los efectos de Mercurio retrógrado trayendo malentendidos que afectan tus sentimientos. Ahora más que nunca es mejor escuchar y pensar antes de hablar. Personas cercanas a ti resienten que no compartas con ellos momentos especiales. No te dejes manipular. Tu afirmación de hoy: “Tomo mis propias decisiones libremente”. Números de suerte: 30, 2, 15.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Dia para reflexionar sobre los planes de viajar o recibir visitas del extranjero. La energía de Mercurio te hace cambiar planes y disfrutar de estar en la paz y seguridad de tu hogar. Tus prioridades han cambiado. Asuntos legales podrían presentar retrasos, pero se resolverán en el momento indicado. Tu afirmación de hoy: “Tengo todo para ser feliz”. Números de suerte: 9, 40, 33.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

A partir de esta semana te concentras más en tu actividad económica. La energía de Mercurio retrógrado te obliga a estar en total control de tus finanzas como de tus bienes personales. Evita los riesgos, la firma de contratos o cualquier negocio que necesites más información profesional y legal. Tu afirmación de hoy: “Me abro a vivir en abundancia y prosperidad”. Números de suerte: 45, 8, 12.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Tu signo se sacude con la energía de Mercurio retrógrado a partir de esta semana. Has comenzado a sentir los efectos de esta energía ya que tu agenda se ha cargado de muchas actividades y responsabilidades que debes resolver por orden de importancia. Piensa antes de hablar o mejor observa calladamente. Tu afirmación para el día de hoy: “Todo se resuelve y fluye de forma perfecta”. Números de suerte: 44, 12, 56.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Domingo para disfrutarlo a solas. La energía de Mercurio retrógrado ha comenzada a sentirse y comienzas a ser más saludablemente egoísta. Defiendes tu derecho a realizar aquello que deseas sin contar con la opinión de otros. Viajes podrían complicarse. No tomes riesgos. Tu afirmación de hoy: “Vivo el presente al máximo”. Números de suerte: 7, 35, 22.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

A partir de esta semana que comienza hoy, evita entrar en discusiones que podrían poner en riesgo amistades de años. La energía de Mercurio retrógrado puede llevarte a conclusiones erróneas o malentendidos entre tu círculo social. Que nada de lo que te digan te afecte. Tu afirmación de hoy: “Sano en mí todo sentimiento negativo”. Números de suerte: 21, 50, 46.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

A partir de hoy necesitas controlar el impulso de expresar todo aquello que te disgusta o consideras injusto en tu centro laboral. Compañeros de trabajo, jefes y otras personas ponen tu paciencia a prueba. La energía de Mercurio retrógrado altera tu sentido de justicia, pero fluye. Evita confrontamientos. Tu afirmación de hoy: “Tengo permiso para ser feliz”. Números de suerte: 8, 49, 35.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Tu impulso de aventurarte a realizar actividades o tomar decisiones riesgosas se ve nublado por la energía de Mercurio retrógrado a partir de esta semana. Ya has detenido o aplazado algunos planes por temor a no poderlos realizar. Buscas estar en total control de tus prioridades y no en los asuntos de otros. Tu afirmación de hoy: “Soy flexible y me ajusto a los cambios”. Números de suerte: 4, 38, 39.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Piscis debe hacer lo que su conciencia le recomienda. Escucha la razón y no el corazón. Sé práctico. Con Mercurio retrógrado a partir de esta semana, no hay espacio para sentimentalismos. Defiende tu felicidad. Construye un futuro mejor para ti. Tu afirmación de hoy: “Apoyo todo lo que sea en beneficio propio y en beneficio de los demás”. Números de suerte: 12, 9, 48.