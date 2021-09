Walter Mercado: Horóscopo de astrología para hoy lunes 27 de septiembre

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Se impone que te organices, que pienses bien lo que vas a hacer con tu vida. Has llegado a un punto en donde tienes que tomar decisiones importantes y ponerlas en acción. Estás pagando por los errores del pasado, pero calma, ya que a la misma vez te encuentras aprendiendo mucho de estas experiencias. Números de suerte: 44, 6, 20.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Alguien te acusa injustamente, lo que te pondrá sobre aviso sobre esa persona envidiosa que se entretiene en causarles problemas a los demás. No le juegues el juego. Mantente al margen de todo lo que no te afecte a ti directamente. No te conviertas en mensajero de chismes o habladurías de otras personas. Números de suerte: 18, 5, 50.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Estarás ahora en las de adquirir cosas materiales algo extravagantes que no solo afectan tu presupuesto, sino que no te hacen falta. Lo sencillo en ti lucirá más natural y resaltará tu atractivo personal. Trázate un plan, haz un presupuesto para que puedas invertir tu dinero responsable e inteligentemente. Números de suerte: 45, 37, 12.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Llegó el momento de realizar tus sueños. Agradece a Dios, al Universo todas las cosas bellas y buenas que ha puesto en tu camino. Regálate algo que te relaje, algo que disfrutes en cuerpo y alma, como puede ser un masaje corporal, ya que te lo mereces. Medita, escucha música, rodéate de fragancia y flores. Números de suerte: 38, 21, 9.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu trabajo, tu profesión o estudios se convierten en tu pasatiempo favorito. Querrás llegar a la cumbre, y lo vas a lograr si sigues esforzándote como hasta ahora lo has hecho. Te envolverás en aquello que te brinde satisfacción. En el amor te esperan ahora grandes recompensas. Números de suerte: 11, 14, 2.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Te estás sacudiendo de todo lo que te mantenía oprimido o estancado. Ahora surge una nueva persona en ti, llena de vida, de nuevas ilusiones y dispuesta a emprender aquellas cosas que habías dejado a un lado por falta de iniciativa. Viajes, planes con familiares o amistades son toda una realidad. Números de suerte: 24, 16, 41.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Lleva a cabo esos planes que tienes en mente y ten fe en que esta vez se te hará más fácil de lo que imaginas ya que podrás contar con la ayuda de alguien cercano a ti. Tu buen gusto se hará notar. Un nuevo hogar te brindará la oportunidad de expresar tus talentos artísticos por medio de la decoración. Números de suerte: 49, 1, 23.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

No eches para atrás el progreso que hasta ahora has logrado en tu vida. Después de una serie de tragos amargos, en especial en lo que se refiere a tu salud, te recuperas milagrosamente. Todo saldrá mejor de lo que tú esperas, pero sigue al pie de la letra los cuidados que te han recomendado los que te quieren. Números de suerte: 2, 16, 5.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

La vida te sorprende con lo que siempre has soñado, con aquello que guardas en tu corazón y que a nadie le has contado. Un encuentro con alguien de tu pasado no está lejos de ser toda una realidad. Así como lo pienses será, por lo que debes pensar bien lo que deseas y lo que te hace realmente feliz. Números de suerte: 25, 19, 33.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Hay alguien muy cerca que necesita de tu atención tanto a nivel emocional como físico. Haz hasta donde te sea posible, pero recordando cuidar siempre de tu paz y de tu estabilidad mental. No te excedas en nada. Lo más importante para ti es que estés bien para que puedas ayudar a otros. Números de suerte: 48, 51, 29.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Echa a correr tu imaginación e invéntate algo diferente que ponga acción y color a tu vida. No dejes para después de lo que debes hacer hoy. La familia llamándote, buscándote, preguntándote, absorbiendo gran parte de tu tiempo. Separa tiempo para ti y envuélvete en proyectos donde tanto tú como tus seres queridos, puedan compartir. Números de suerte: 13, 4, 30.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

No delegues tus responsabilidades en otras personas. Dicen que; “del dicho al hecho va un largo trecho”, por lo que no cuentes con otros durante el día de hoy para llevar a cabo tus planes o tu trabajo. No confíes en quien mucho habla y poco hace. Pon todas tus cosas en orden. Cuídate de falsas promesas. Números de suerte: 3, 20, 17.