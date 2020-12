TAURO: Las predicciones para el 2021 del horóscopo de Walter Mercado

TAURO (19 de abril -19 de mayo)

Tauro y el año 2021

Tauro, en el año 2021 harás realidad lo que te puede lucir como una locura o fantasía. Marte el 6 de enero te impulsa a iniciar aquello que deseas. Urano ha traído cambios para ti y lo continuará haciendo. Te ha estado dando grandes golpes. Pruebas fuertes que has superado. Te has mantenido a flote sobreviviendo y has logrado muchos éxitos en lo económico. Júpiter y Saturno han sido los que te han llevado a grandes cambios laborales, profesionales, sociales y por consecuencia, económicos. Los cuatro eclipses de este año 2021 te servirán para cambiar patrones o conductas que no te sirven de nada y que te atrasan en vez de avanzar. El eclipse lunar del 19 de noviembre crea una transformación personal en ti ya que cae en tu signo. Te inclinas a un cambio de imagen total, sintiéndote más seguro de ti mismo. El amor y el romance están bien aspectados para los meses de febrero, julio y agosto. El año del buey te beneficia ya que estarás concentrado en asuntos laborales, estudio, familia y superación personal. Cuida tu salud: catarros, alergias, dolores musculares. Evita los excesos en TODO. Practica la moderación. Cuida tu peso.

Amor

Tú naciste para amar y ser amado. Eres muy pasional, romántico y efusivo. Tus detalles conquistan a la persona más difícil. Jamás olvides lo que te acabo de decir, sin amor te marchitas. En este 2021 proponte activar tu vida amorosa con tu pareja. Los solteros encuentran el amor en actividades grupales. Alguien conspira para unirte a la persona perfecta para ti. Los recién divorciados o separados irán rápidamente al encuentro de esa persona que puedan abrazar y sentirse en compañía.

Dinero

En el año del Buey de Oro progresas económicamente. Aunque se multipliquen tus obligaciones y responsabilidades también ganarás más dinero y prestigio. Amigos, personas influyentes y exitosas te darán la mano. Eres una persona con muchos contactos profesionales, en el 2021 estas personas te serán muy útiles. Si eres de los tauranos tercos, pesimistas, entonces te esperan meses muy duros. Cuídate de derrochar o malgastar el dinero.

Salud

El estrés de este año 2020 ha afectado mucho tu salud tanto física como emocional. Muchos han aumentado de peso y les han surgido complicaciones físicas. En el 2021 se impone un régimen estricto para el cuidado de tu cuerpo y mente. 2021 es un año dedicado a progresar, avanzar y superar lo vivido en el 2020. Dedica más tiempo a actividades recreativas, deportivas y divertidas.

Mensaje de tus Guías espirituales para el 2021

“Déjate ayudar”. Alguien desea ayudarte, encaminarte hacia el progreso en lo económico, profesional y sentimental. Nada puede seguir igual. Todo cambia. Cuentas con las herramientas para superarte y emprender aquello que te conviene hacer. Adelante, Tauro.

Elemento: Tierra

Símbolo: El Toro

Parte vulnerable: el cuello y la garganta

Regente: Venus

Números cabalísticos: 6, 15, 24, 33

Gema: Malaquita, Jade y Turmalina

Metal: Cobre

Colores: Verde, marrón y ocre

Día: Viernes