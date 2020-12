ESCORPIO: Las predicciones para el 2021 del horóscopo de Walter Mercado

Escorpio y el año 2021

En el 2021 tanto Saturno como Júpiter se acomodan en tu casa que rige el hogar y la familia. Esto te llevará a revisar, a mirar bien a fondo como han sido tus relaciones familiares hasta el momento actual y comenzar a llevar los cambios necesarios para que todo vuelva a caer en armonía. Es muy posible que este año pienses muy en serio en mudarte, tener hijos, renovar tu hogar y crear en el mismo un ambiente donde te sientas seguro, estable y tranquilo. Los eclipses de este año te llevarán a enfocarte en tus finanzas y a tomar mayor consciencia de lo que ingresas y lo que gastas. Te llegará dinero por medio de herencia o por algún familiar que de alguna manera te beneficiará económicamente. Poseerás la magia de poder manifestar aquello que deseas en tu vida. En cuanto a tus relaciones personales o sentimentales, las mismas pasarán por cambios mayores en el 2021.

Amor

Durante este periodo que comienza te planteas muchas alternativas en el tema sentimental. Te preguntas si debes seguir soltero o casado, seguir esperando a la persona perfecta o conformarte con lo que aparezca o tienes a tu lado. La energía planetaria te hace amarte mas a ti para así saber lo que realmente buscas en una pareja. No puedes dar lo que no tienes. Si deseas ser amado, debes de amar. Tu vida sexual se mantiene activa, pero sería más fascinante con la persona correcta.

Dinero

Los eclipses te inclinan a atender más tus finanzas. Llegan oportunidades, ofertas, negocios para hacer multiplicar tu dinero, para ponerlo a producir ganancias para ti. Lo importante es buscar la persona indicada para trabajar en equipo. Usa tu poder de intuición que nunca te falla. Investiga bien a tu posible socio antes de emprender tu nuevo proyecto. Lánzate al progreso con precaución.

Salud

Es muy importante que en el 2021 le prestes más atención al momento que vives y no te angusties con lo que todavía no ha ocurrido y quizás nunca va a ocurrir. Ocúpate, no te Pre-Ocupes. Ocúpate de vivir el hoy y el ahora al máximo. Ocúpate y disfruta de vivir un gran amor. Ocúpate de cuidar tu salud y de ser feliz. Abandona cualquier mal hábito o vicio, haz que desaparezca con el año viejo 2020.

Mensaje de tus Guías espirituales para el 2021

“Sueña en Grande”. Tus guías o seres de luz te aconsejan practicar el poder de la atracción. Visualiza todo aquello que deseas lograr o ser. Echa a la basura todo pensamiento derrotista y piensa en grande. Oportunidades para avanzar y evolucionar llegan en el 2021 para ti.

Elemento: Agua

Símbolo: Escorpión

Parte vulnerable: Órganos sexuales

Regente: Plutón y Marte

Números cabalísticos: 17, 8, 35, 26

Gema: Topacios

Colores: Rojo y Negro

Tu día: Martes