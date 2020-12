ACUARIO: Las predicciones del horóscopo de Walter Mercado para el 2021

ACUARIO (19 de enero – 17 de febrero)

Acuario y el año 2021

2021 será un año de cambios importantes para ti, Acuario. Saturno continuará dándote lecciones de manera diferente, en especial en el manejo de tu vida para que no vuelvas a repetir errores. Este panorama cambia gracias a Júpiter, el planeta benévolo, que se une a Saturno en tu signo, logrando suavizar la presión que has estado experimentando hasta ahora. Todo tipo de labor humanitaria se exalta. Igualdad entre los seres humanos, democracia, avances tecnológicos entre otros irán en aumento y tú querrás formar parte de este gran despertar de la humanidad. Buscarás un cambio en tu vida, siendo más auténtico y concentrándote en aquello que te hace sentir feliz y realizado, logrando manifestar tu mayor potencial. Te envolverás con la juventud y también buscarás la manera de cambiar tu imagen hacia una más moderna. En lo económico, Júpiter despertará tus talentos e inyectará en tu vida una dosis de energía extra que te llevará a aumentar tus ingresos económicos.

Amor

Renace en ti un talento especial. Renace un ser con un espíritu mas jovial y entusiasta en este 2021. Te gusta la libertad, pero también te gusta el calor de hogar. Dormir acompañado te gusta y disfrutas de la intimidad con la persona especial. El apoyo, la ayuda, la compañía y el amor de parte de tu pareja y de personas muy especiales para ti no te faltará en este año 2021. Te darás cuenta de cuan importante eres para muchos y cuan dichoso eres en recibir tanto amor.

Dinero

El dinero no da la felicidad, tampoco compra la salud ni el amor, pero a ti no te falta nada. Cuentas con los recursos para afrontar cualquier dificultad o salir de apuros gracias a tu buen manejo económico. En el año 2021 continúas laborando fuertemente, pero al mismo tiempo fortaleciendo tus finanzas. Lo importante es no descuidar tu vida personal, el amor y sobre todo la salud. Todo en perfecto balance te hará la vida más placentera.

Salud

El año 2020 se ha hecho sentir en tu salud y estado de ánimo. Comienzas el nuevo año 2021 venciendo malestares físicos, condiciones temporeras o alguna enfermedad que desaparece en los primeros meses del año. Luego el Cosmos te lleva a continuar protegiendo tu cuerpo, tu salud de todo lo tóxico y dañino que pudiera ocasionar alguna recaída. Decreta todos los días que vives en salud.

Mensaje de tus Guías espirituales para el 2021

“Cuida tus pensamientos”. Tus guías te piden que pienses positivamente. Los pensamientos influyen enormemente en nuestra vida diaria. Piensa en aquello que deseas y no en aquello a lo que le temes. Piensa en salud, abundancia, amor y sentirás como cambian tus emociones. Pensando así también atraerás lo positivo a tu vida en el nuevo año.

Elemento: Aire

Símbolo: El Aguador

Parte vulnerable: Tobillos

Regente: Urano

Números cabalísticos: 31, 22, 13, 4

Gema: Amatista, Zafiro Azul

Colores: Violeta y Azul Eléctrico

Tu día: Sábado