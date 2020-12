PISCIS: Las predicciones del horóscopo de Walter Mecado para el 2021

PISCIS (18 de febrero – 19 de marzo)

Piscis y el año 2021

Da comienzo el 2021 con Saturno y Júpiter en tu casa doce del Zodiaco. Te darás con situaciones en las que tendrás que tomar las cosas con calma y dejar ir. Saturno revuelca el pasado y Júpiter mitiga aquello que te molesta o te preocupa en el presente. Encontrarás diferentes maneras de ayudar a otros y a la vez ganarás en prestigio y sabiduría. Los eclipses de este año que caen en Géminis y Sagitario te llevan a tomar acción en momentos donde debe reinar la calma. Profesión, trabajo y familia tendrán que colocarse en una balanza para que lo uno no conflija con lo otro. Trabajar desde la casa resultará muy conveniente. Si trabajas fuera de tu hogar, asegúrate de tener personas de tu absoluta confianza a tu alrededor. En este 2021, estarás muy intuitivo y muy conectado a tu sentido de la verdad y la justicia. No pierdas nunca tu sentido del humor y búscale el lado positivo a todo. Ten presente que con amor y fe todo se puede.

Amor

Date permiso para ser feliz y disfrutar de cada instante de tu vida en este 2021. Ya sabemos que la vida se nos puede ir sin haber vivido un gran amor. En este nuevo periodo que comienza no busques la perfección en tu pareja, tú no eres perfecto. Busca tu complemento. Si tienes pareja, enfócate en sus virtudes y no en sus defectos. 2021 debe ser para llegar a acuerdos, hacer cambios o modificaciones para que la relación que tengas sea una llena de paz y mucho amor.

Dinero

En el año 2021 cuidarás tu dinero de todo aquello que pueda traer pérdidas. Lo aprendido en este año viejo 2020 lo pones en práctica. El ahorro se impone. Nada de pasar penurias o vivir en escasez. Cuídate de las personas que te pidan dinero prestado, mejor le regalas lo que puedas. Amistades, relaciones de familia se pueden ver afectadas por el tema del dinero. Mantén en secreto tus logros.

Salud

En el año 2021 se impone que cuides tu parte más vulnerable, los pies. Te recomiendo usar zapatos cerrados para evitar accidentes. Necesitas mantenerlos protegidos. La dieta y la buena nutrición son temas que se destacan en este nuevo año 2021. Tu sistema inmunológico debe estar en óptimas condiciones. El descanso, la distracción y alejarte de asuntos preocupantes te hará mucho bien. Disfrutas de tus anheladas vacaciones en el 2021.

Mensaje de tus Guías espirituales para el 2021

“Presta atención a los Mensajes”. Toda palabra, frase o número que notes que se repite constantemente en este nuevo año 2021 será una señal, un mensaje que debes de interpretar ya que están llenos de información muy valiosa, en especial, cuando atravieses situaciones delicadas en lo personal como en lo familiar.

Elemento: Agua

Símbolo: Dos Peces

Parte vulnerable: Pies y nervios

Regente: Neptuno

Números cabalísticos: 25, 7, 16, 34

Gema: Coral, Aguamarina

Colores: Verde, Azul, Lavanda

Tu día: Jueves