Los palos en el Madrid y Barcelona no van al lugar correcto

Luka Modric (derecha) y Sergio Ramos (izquierda) del Real Madrid reaccionan tras el gol de Emmanuel Dennis del Brujas en el partido por la Liga de Campeones, el martes 1 de octubre de 2019, en Madrid. Foto: AP

El Real Madrid y el Barcelona están viviendo un inicio de temporada atípico. El primero en la Champions League y el segundo en la liga española.

Curiosamente a los dos le está yendo bien en la competición que no es la suya y mal en la que sí lo es. En cualquier caso revela un desequilibrio que no es normal y el murmullo comienza a escucharse cada vez más.

El Barcelona con el regreso de Messi y dos goles de Suárez consiguió un importante triunfo en la Champions y está empatado con el Dortmund en primer lugar en su grupo con cuatro puntos; mientras en la liga va cuarto, a dos del Madrid, y tiene un importante choque el domingo ante Sevilla.

No está mal pero debería estar mejor, aún sin Messi, y no es por culpa de Valverde, es porque su defensa está permitiendo muchos goles a pesar de tener a uno de los mejores porteros del mundo. Tampoco Griezmann está carburando y Ansu Fati no tiene sitio.

El Madrid tras su varapalo en su debut en la Champions ante el PSG ha cerrado filas en LaLiga y ha conseguido mantener su portería a cero para sacar tres resultados que lo ha aupado a lo más alto de la tabla, desterrando todos los fantasmas.

Pero esta semana de nuevo en la competición europea hicieron que regresasen ante el Brujas tras permitir dos goles en el empate 2-2.

Rápidamente había que buscar un culpable y curiosamente esta vez no fue Zidane, aunque algunos si le culpan, sino el Courtois, el portero y lo que es peor es que se muchos se han hecho eco de esta campaña, que solo trata de encubrir al verdadero culpable.

Claro que Courtois, como todo portero tiene culpa de los goles, como también es cierto que le han marcado bastante; pero de ahí a decir que no es portero del Madrid, va un tramo. Es sabido que la portería del Bernabéu es “más grande”, sin embargo no para el belga.

Courtois se ha lucido en el Atlético, en el Chelsea y en la selección de Bélgica siendo incluso nombrado como el mejor portero del Mundial de Rusia y tarde o temprano triunfará en el Madrid.

Navas defendió con honor la puerta blanca, pero no también cometió errores y nunca estuvo entre los mejores cinco porteros del mundo. Courtois sí y además tienes más futuro; culparlo de la marcha del tico es algo muy ruín.

Ante Brujas Courtois se resbaló en el primer gol y no pudo parar el segundo, fue pitado y sustituido al descanso por estar indispuesto con gastroenteritis. Su sustituto Areola lo hizo bien, mostrando seguridad y dejando su puerta a cero, lo curioso es que ya piden que sea el titular.

Posiblemente lo sea este sábado ante el segundo, el Granada, donde el Madrid se juega la liga, pero tan pronto el belga se recupere volverá a ser el guardameta.

Y si no es ni Zidane, ni Courtois, ¿quién es el responsable?

Aunque sorprenda a algunos el máximo responsable es Sergio Ramos, lo que cuesta mucho señalarlo, porque es el capitán y porque anota goles salvadores.

La mayoría de los goles que recibe el Madrid son de su responsabilidad, primero porque son por su zona y segundo porque es el jefe de la defensa. Si alguno no está, si no se hace bien una cobertura, si no se deja al rival en fuera de juego es por su culpa porque esa es su responsabilidad.

Se se mira los tres partidos con los que el Madrid subió a la primera plaza se puede ver a un Ramos imperial, sublime, pero si se ven partidos, como el del martes, donde su hombre marcó completamente solo los dos goles se puede comprobar su incidencia en el juego, y luego culpan a Courtois, pero si a Dennis, ¿quien le marcaba?

Zidane lleva pecado por mantener a un Hazard que no arranca y sobre todo por ver a Lucas Vázquez “de p... madre” y ponerlo por encima de Vinicius Jr, tras darle descanso a Bale y a James por sendas molestias.

Con dos hombres menos y tu capitán perdido en el campo, es difícil ganar aunque te llames Real Madrid. El resto puede estar mejor, pero no están tan mal.

Este sábado el Madrid podría reivindicarse en casa y así conservar el liderato con un triunfo. Más le vale porque el Barça ya le pisa los talones.

Se antoja entonces que las actuaciones de Ramos y Piqué sean la clave de la victoria, para ellos deberían ser los palos. Y ahí se los dejo. Juzguen ustedes mismos.