Dan Le Batard deja ESPN, pero asegura a los fanáticos conmocionados que pronto volverán a saber de él

La estrella de ESPN con sede en Miami, Dan Le Batard, dejará la cadena el próximo mes, con su último día al aire el 4 de enero. Bromeó a los fanáticos sobre sus planes futuros. JIGLESIAS@ELNUEVOHERALD.COM

Lo que se ha estado rumoreando y especulado durante mucho tiempo se hizo oficial el jueves con la noticia de que Dan Le Batard y ESPN se separarán de mutuo acuerdo dentro de un mes.

Su último día al aire será el lunes 4 de enero, tanto para el programa de ESPN Radio “Dan Le Batard Show With Stugotz” como para el programa televisado “Highly Questionable”, que presenta Dan.

El programa de radio abrió el viernes por la mañana con la canción de George Michael, “Freedom”, que comienza con esta letra:

No te defraudaré, no te dejaré

Tengo que tener fe en el sonido

Es lo único bueno que tengo

No te decepcionaré, así que por favor no me abandones

Le Batard comenzó el programa de manera sombría diciendo: “Estamos empapados en un montón de preguntas ...”, y luego inmediatamente le preguntó a Ron Magill de Zoo Miami: “¿Puedo nombrar ese hipopótamo como yo mismo?”

Le Batard aludió a haber estado distraído por asuntos personales esta semana (“Entonces, ¿qué está pasando en los deportes? ¿Algo?”), pero no mencionó directamente que dejaba ESPN.

En el anuncio del jueves, aseguró a su legión de fanáticos y oyentes que no se retira y que pronto se escuchará de él en una plataforma diferente.

“Gracias Disney y ESPN, por un cuarto de siglo de bendiciones absurdas”, dijo Le Batard el jueves. “A nuestro leal ejército de fans preocupados, ya todos los que caminaron y tocaron un instrumento en nuestra “Marching Band to Nowhere”, sepan que es un momento muy emocionante para nosotros, no triste. Y que pronto volverán a escuchar nuestra risa”.

“Greeny” con Mike Greenberg ocupará el espacio de radio de ESPN de 10 a.m. hasta el mediodía a partir del 5 de enero. “Highly Questionable” permanecerá en la programación de TV de la cadena con un equipo de anfitriones e invitados que contribuyan.

Le Batard y la cadena se habían distanciado en los últimos meses con varios movimientos que decepcionaron a Le Batard o lo tomaron por sorpresa. Una fue la versión televisiva del programa de radio que se cambió de la televisión gratuita a ESPN + solo por suscripción.

Otro fue el espectáculo nacional que se redujo de tres horas a dos. Otro, más recientemente, fue cuando Chris Cote, uno de los productores del programa, fue incluido entre los despidos masivos de ESPN sin que Le Batard fuera informado o consultado.

Le Batard llamó a eso, “la mayor falta de respeto de mi carrera profesional”.

Así que la acumulación de las noticias del jueves, del cambio que se avecinaba, había estado en el aire durante un tiempo.

Esperen noticias pronto sobre dónde escucharán a Le Batard después del 4 de enero. Se espera que muchos de su equipo de mucho tiempo le acompañen, aunque el jueves bromeó a medias, “No puedo creer que Stugotz finalmente haya logrado su sueño de convertirse en un cotizado agente libre”.