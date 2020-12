Fitzpatrick es la vacuna que mantiene vivos a los Dolphins para los playoffs

El gran Patrick Mahomes calificó como el más grande pase sin mirar de todos los tiempos el que dio Ryan Fitzpatrick a Mack Hollins para decidir la absolutamente increíble victoria 26-25 de los Dolphins sobre los Raiders, la noche del sábado en la penúltima fecha de la temporada regular de la NFL.

Con apenas 19 segundos en el reloj y los Raiders adelante 25-23, los Dolphins quedaron condenados a un ataque de desesperación.

Fitzpatrick miraba hacia la derecha como queriendo decirle a los safeties rivales que iba a pasar el ovoide a Mike Gesicki, quien se desplazaba por ese sector.

En el momento que Fitzpatrick echó el brazo atrás para sacar el servicio, el defensive end de los Raiders lo agarró de las rejillas del casco y le volteó la cabeza. Sin mirar, el quarterback de los Dolphins alcanzó a pasar el ovoide hacia la izquierda donde lo recibió el wide receiver Mack Hollins, quien lo capturó y salió de la cancha para detener el reloj con 12 segundos.

Con sanción de 15 yardas más el pase completo a Hollins, los Dolphins quedaron en la yarda 26 de los Raiders y en posición inmejorable para el gol de campo.

El certero kicker Jason Sanders anotó desde 44 yardas para darle el triunfo 26-25 a los Dolphins (10-5), que de esta manera mantienen vivas sus posibilidades de llegar a los playoffs y duplicaron la cantidad de triunfos con respecto a la campaña pasada.

“Creo que este ha sido el mejor pase [de los 5,000 que lleva lanzados en la NFL] de mi carrera”, expresó Fitzpatrick. “Las posibilidades de ganar el sábado a los Raiders en los últimos segundos del partido eran muy bajas. Todo parecía que se iba a reducir a un Hail Mary, un tiro al aire de la suerte. Luego de dar el último pase, no sabía si había sido completado. Me habían jalado del casco y volteado la cabeza. Solo le avisé al árbitro sobre la falta. Creo que Jesse Davis o Myles Gaskin me dijeron que el pase había sido completado y yo no lo sabía”.

Pensar que con menos de 10 minutos en el reloj, el entrenador de los Dolphins hizo ingresar a Fitzpatrick porque la ofensiva con Tua Tagovailoa no calibraba y el quarterback titular había sido derribado tres veces.

“Sentí que necesitábamos una bujía para tratar de ganar el partido. Si tenemos que recurrir a nuestro pitcher relevista en el noveno inning, eso es lo que haremos”, explicó el estratega de origen hondureño. “Fitzpatrick movió el ovoide , pero también nos ayudaron otros jugadores como Gaskin y Hollins”.

El próximo domingo, los Dolphins tendrán un partido decisivo contra los Buffalo Bills en Nueva York y necesitan ganar para asegurar su pase a los playoffs por primera vez desde el 2016.

Frente a la gran actuación de Fitzpatrick y la falta de experiencia de Tua en los momentos clave, preguntaron a Flores sobre quién será el titular el próximo domingo.

“Tua es el abridor”, no dudó en responder el entrenador.

Con el triunfo de los Steelers de Pittsburgh sobre los Colts de Indianápolis, el domingo, el equipo de acero tiene el control de la segunda posición en la Conferencia Americana y los Buffalo Bills el tercer lugar.

Para los Bills, el resultado del partido del domingo venidero no tendría ningún significado y podrían poner a los suplentes, en cambio para los Dolphins es decisivo porque un triunfo les dará el pase a la postemporada.

Fitzpatrick, quien cumple su décimosexta temporada en la NFL, jamás ha jugado un partido de playoffs y se encuentra muy entusiasmado en llegar a esta instancia por primera vez en su carrera.

“Quiero llegar a los playoffs, quiero sentir cómo es esa etapa”, afirmó el veterano quarterback.

“Tenemos un equipo especial que todo el año ha luchado. Y para mí no ha sido solo este año, sino los últimos dos años en lo que he tratado de ayudar a construir las bases y la visión del entrenador Flores para este equipo. Estoy orgulloso de haber participado en este esfuerzo. Celebrar con mis compañeros y los coaches, abrazarnos al lado del campo, esa es la razón por la que estamos en este deporte. Estoy muy consciente que nunca estuve en la postemporada y prometo que no hay nada que quiera tanto como llegar ahí”.