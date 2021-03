Con la llegada de Oladipo y Bjelica el Miami Heat debe dejar de ser un equipo bipolar

Malik Monk, de los Hornets avanza entre Trevor Ariza y Jimmy Butler, del Heat, el viernes 26 de marzo en Charlotte. AP

Esta temporada el Heat se ha presentado como un equipo bipolar, capaz de hacer lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Después de ganar cinco en final, y 11 de los últimos 12 juegos, ha perdido seis de forma consecutiva, el último este viernes 110-105 en Charlotte.

Y es que precisamente en este juego ante los Hornets, el equipo de Miami mostró esta peculiar característica, cayendo en la primera mitad 72-49 y ganando la segunda 56-38.

Ni el propio entrenador Erik Spoelstra sabe a qué se debe esto, pero cuando no falla el ataque falla la defensa y cuando no es porque los triples no entran, o las lesiones le hacen mella.

Si bien es cierto que la ausencia de Goran Dragic (espasmos musculares en la espalda) ha hecho mella el equipo debe sobreponerse a eso.

El Heat bajó al octavo puesto de la Conferencia Este con 22-24, cuando faltan 26 juegos para el final de la temporada regular por lo que puede considerarse que Miami ha entrado en la recta final de la campaña.

Este lunes visita Nueva York para enfrentar a los Knicks (7:30 p.m.) quienes con 23-22 ocupan el quinto puesto del Este y el miércoles 31 estará en Indiana para chocar con los Pacers, que 21-23 van novenos. Por encima del Heat ahora están los Celtics ( 22-23) y los Hawks 23-22, por lo que la pelea está bien cerrada.

Para este tramo final se espera que se incorporen las dos nuevas adquisiciones del equipo de la Capital del Sol, el estelar armador Victor Oladipo y delantero de poder Nemanja Bjelica, dos hombres que deben pasar a ser parte del quinteto titular y reforzar a este Heat.

Sin olvidar que Pat Riley ya se había traído a Trevor ariza por el lesionado Meyers Leonard. De nuevo “El Padrino” ha conseguido el trío que el equipo nevcesita para llegar a los primeros planos.

Jimmy Butler mostró su entusiasmo por la incorporación de más talento, principalmente por la incorporación de Oladipo, quien será agente libre al final de la presente campaña y se espera que a sus 29 años el Heat le extienda un contrato de larga duración, después de mostrar su valía.

“No puedo esperar a que lleguen aquí para presentarles el equipo y la cultura”, dijo Butler. “Oladipo es un gran jugador en esta liga”.

Oladipo regresa de dos graves lesiones y se espera que pronto alcance su mejor nivel. Esta temporada entre los Pacers y los Rockets ha promediado 20.8 puntos, 5.0 rebotes, 4.7 asistencias y 1.2 robos por partido.

Bjelica, de 6.10’ y 32 años, puede darle la estabilidad que necesita el equipo de Miami junto a Bam Adebayo y algunos disparos valiosos con 8.0 puntos, 4.7 rebotes y un 38.8 por ciento en triples a lo largo de su carrera.

Butler espera ayudar a Oladipo y Bjelica a tener un transición dulce a la “Cultura” de Miami y este lunes en el Madison Square Garden podría ser su bautizo con el equipo.

Aunque su presentación en Miami será el 1 de abril contra los Warriors en el FTX Arena.

Sería aventurado decir que el Heat llegará a las Finales, sobre todo viendo lo fuerte que están los Nets, los Sixers y los Bucks, pero hay que ir paso a paso. Ahora toca volver a remontar, ganando consistentemente y recuperar la cuarta plaza; lo demás, ya se verá.