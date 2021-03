La vigente campeona Ashleigh Barty impone su ley en el Miami Open 2021

Ashleigh Barty de Australia regresa a Jelena Ostapenko de Letonia durante su partido en el torneo de tenis Miami Open en Hard Rock Stadium el domingo 27 de marzo de 2021 en Miami Gardens, Florida. dsantiago@miamiherald.com

El sexto día del Miami Open 2021 abrió por todo lo alto con la vigente campeona del torneo y número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, en la cancha principal del Hard Rock Stadium.

Poco después Barty se alzaba con el triunfo con bastante solvencia 6-3 y 6-2 ante la letona Jelena Ostapenko, campeona del Roland Garros 2017, para de este modo alcanzar los octavos de final del WTA 1000 de Miami, donde se enfrentará a la bielorrusa Victoria Azarenka. vencedora 7-5 y 6-2 ante la alemana Angelique Kerber.

Este sábado la australiana no pasó las dificultades del partido anterior contra eslovaca Kristina Kucova en segunda ronda y fue un verdadero huracán en el Grand Stand. Además de tener el camino más despejado por el abandono, por lesión en un hombro de la rumana Simone Halep (3), una de las tres favoritas.

“Hoy estuve mucho más afilada. Sentí que realmente necesitaba estar lista desde la primera bola”, comentó Barty. “La confianza me la ha dado el trabajo que hago con mi equipo. Me he preparado bien y ahora estamos disfrutando del sol”.

Posteriormente, en el mismo escenario el griego Stefanos Tsitsipas, quinto jugador del mundo y segundo favorito para ganar el torneo en la rama masculina se impuso 6-1 y 6-4 ante el bosnio Damir Dzumhur para avanzar a la siguiente ronda.

Tsitsipas se enfrentará al japonés Kei Nishikori, quien derrotó 7-6(6), 5-7 y 6-4 al esloveno Aljaz Bedene en un duro partido.

La agradable sorpresa de la tarde la dio el colombiano Daniel Galán (112) al derrotar 4-6, 6-3 y 6-4 al hispano australiano Alex de Minaur (18).

Galán se enfrentará en octavos de final al italiano Lorenzo Sonego, verdugo 6-4 y 7-6(5) del estadounidense Bjorn Fratangelo.

El que no corrió con la misma suerte fue el chileno Cristian Garin (20), quien a pesar de desplegar un gran tenis al final cayó con las botas puestas ante el experimentado croata Marin Cilic (45) 6-3, 5-7 y 6-7(5).

De este modo latinoamérica pierde a su segundo mejor clasificado en el torneo, esperando que el mejor sudamericano en el ranking ATP, el argentino Diego Schwartzman (9) se imponga a ;la noche al japones Yasutaka Uchiyama (10).