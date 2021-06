Así es como Alejandro Sancho de Miami, terminó en el Ejército y en los Juegos Olímpicos

Alejandro "Alex" Sancho, de 27 años, nacido en Miami, competirá en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Tokio. U..S. Army World Class Athletes Program

Albert Pardo, el ex entrenador de lucha de South Miami High, recuerda el día en que entró en el gimnasio de baloncesto en busca de Alejandro “Alex” Sancho.

Era 2008, Pardo se enteró de que había un jugador de baloncesto de primer año que había destacado en judo desde el jardín de niños y pensó que sería un candidato perfecto para el equipo de lucha.

Ni en sus sueños más locos imaginó Pardo que ese chico, hijo de inmigrantes cubanos, acabaría siendo un especialista del Ejército estadounidense que iría a los Juegos Olímpicos de Tokio a competir como luchador grecorromano del equipo de Estados Unidos.

“Me acerqué a Alex, que entonces medía 5-5 pies, y le dije: ‘¿Has visto a nuestro equipo de baloncesto?’”, recordó Pardo, riéndose. “Hay chicos en ese equipo de 6-5, así que si quieres jugar en el JV durante tres años y no jugar tu último año, quédate aquí. Si quieres ganar un par de títulos estatales, ven conmigo”.

Sancho aceptó a regañadientes asistir a un entrenamiento de lucha. Utilizando las habilidades de judo que aprendió en Sylvania Heights Elementary, derribó a un par de chicos del equipo Cobras. Así comenzó su historia de amor con la lucha.

En su último año, Sancho se había clasificado para tres torneos estatales y quedó entre los cuatro primeros en sus años de junior y senior. Cuando no estaba luchando en la escuela, competía en clubes bajo la dirección de los entrenadores Humberto Miret, ahora director de Southridge High, y Néstor Varona, un antiguo luchador cubano que dirigía un club llamado “Garage Boyz”.

Sancho se especializó en grecorromana (que se basa en la parte superior del cuerpo) y se ganó una plaza en el prestigioso Fargo Tournament, la cúspide de la lucha libre y grecorromana de high school. El evento se celebra durante una semana en Fargo, Dakota del Norte, y atrae a cientos de scouts universitarios.

“Si terminas entre los ocho primeros en Fargo, tienes prácticamente garantizada una beca universitaria, y Alex terminó sexto”, dijo el padre de Sancho, Fernando Hernández, director financiero de Kendall Toyota. “Nadie sabía quién era. Había 100 chicos en su categoría, la mayoría de lugares como Ohio, Pennsylvania, Minnesota, y decían: ‘¿Quién es este chico de Miami?’”

Sancho aceptó una beca en la Northern Michigan University, que cuenta con un programa de formación y entrenamiento olímpico para luchadores grecorromanos. Sancho dice que no estaba preparado para el choque cultural y climático de Marquette, Michigan.

“Cuando dejé Miami a los 18 años, no tenía ni idea de lo que me esperaba”, dice Sancho, que ahora tiene 27 años. “Mis padres me enviaron y me dijeron: ‘Tienes que irte y abrir tus propias alas’. Cogí una pequeña bolsa de lona, metí unas cuantas camisetas, una chaqueta Columbia, unos pantalones cortos y nada de pantalones. No me llevé ningún pantalón. Cuando llegó el frío, me compré definitivamente unos pantalones y unas botas”.

Sancho atribuye a los entrenadores de la NMU Ron Hermann y Aghasi Manukyan, el ex campeón mundial armenio, por haberle ayudado a alcanzar el nivel de élite de este deporte.

“Tuve grandes mentores allá que me enseñaron lo que tenía que hacer para ser el mejor de Estados Unidos y del mundo”, dijo. “Tuve que dejar a mi familia y a mis amigos, hacer esos sacrificios y comprometerme plenamente con el deporte. Si no, no iba a llegar a ninguna parte.

“Amigos veían mis publicaciones en las redes sociales desde allí y decían: `Está loco, está loco’. Ahora, todos están muy orgullosos de mí. No era el mejor niño, el más atlético, pero siempre fui muy trabajador, siempre tuve ese impulso desde que era joven. Siempre tuve el sueño de ser campeón olímpico”.

Dijo que ser olímpico estadounidense tiene un significado especial porque es militar y porque sus padres salieron de Cuba buscando la libertad en Estados Unidos.

Su madre, Miriam Sancho Mora, llegó a Miami desde Cuba a la edad de cuatro años con su madre en el éxodo del Mariel de 1980. Es administradora de condominios en la zona de Dadeland. Su padre biológico murió cuando era un bebé, y fue criado desde los dos años por Fernando Hernández, que emigró de Cuba a los 19 años y se casó con la madre de Sancho. Alex tiene un hermano de 23 años, Fernando “Nando” Hernández.

“Significa mucho para mí competir por Estados Unidos”, dijo Sancho. “Mi familia está muy orgullosa de mí. Estoy feliz de representar no solo a Estados Unidos, sino a los hombres y mujeres que sirven a nuestro país”.

Una vez que terminó la universidad, quiso seguir una carrera en la aplicación de la ley, y sintió que las fuerzas militares eran la mejor opción. Se alistó en el Ejército en 2018 y se unió al WCAP (World Class Athlete Program).

“Me dijeron que podía ser atleta y soldado al mismo tiempo y seguir mi carrera militar”, dijo Sancho. “Al pasar por el entrenamiento básico y el entrenamiento de TI, aprendí mucho. Me convertí en un mejor ser humano, más disciplinado, más trabajador. Todos esos rasgos los aprendí al convertirme en soldado. Eso definitivamente se trasladó a ser un luchador y me permitió formar parte de este equipo olímpico”.

Hay ocho atletas olímpicos estadounidenses que se dirigen a Tokio desde el programa WCAP, en lucha, boxeo, tiro y pentatlón moderno.

La lucha ha permitido a Sancho ver el mundo. Entre los lugares en los que ha competido: Rusia, Croacia, Suecia, Kazajistán, Austria, Bulgaria, Hungría, Chile y Polonia. Ha viajado tres veces a Cuba.

“Es hermoso, los edificios, la arquitectura, el arte”, dijo. “Tengo algunos familiares allí, tíos y primos. Fue bonito conocerlos. Fue una experiencia de humildad. Me alegro de estar en Estados Unidos porque tenemos muchas oportunidades que allí no tendría”.

Cuba tiene una fuerte tradición de lucha, y uno de los favoritos a la medalla de oro este verano en la categoría de peso de 67 kg (147 lbs) de Sancho es el luchador cubano Ismael Barrero. Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río y es el dos veces campeón mundial vigente.

“Cuando los luchadores cubanos se enteran de que soy cubano y hablo español, tenemos largas conversaciones”, dijo Sancho. “Somos amigos fuera del tatami, rivales en el tatami”.

Al vivir en el norte de Michigan y en Colorado, echa de menos la comida cubana de Miami. “No hay empanadas, vaca frita, filete de falda ni nada de eso”, dijo. “Hay un restaurante cubano en Colorado Springs al que he ido, pero no es nada como Miami”.

Se clasificó para los Juegos Olímpicos de 2020 en los Juegos Panamericanos de 2019. COVID golpeó a principios de 2020 y todo quedó en suspenso. Se rompió el tendón del pectoral derecho mientras levantaba pesas en noviembre. Pasó cuatro meses de rehabilitación y ganó en las pruebas olímpicas del 2 al 3 de abril en Fort Worth, Texas.

Sus padres apenas pueden contener su emoción.

“Estoy tan abrumada que tengo que pellizcarme para ver si esto es realmente cierto”, dijo la madre de Sancho.

“No tengo palabras para expresar la felicidad y el orgullo que siento”, dijo su padre. “Está representando no solo a Estados Unidos, sino también a Miami, a la comunidad cubana y a la comunidad local de lucha y jujitsu”.

Sancho, que está comprometido para casarse con Shae Buasri, parte el martes para el campamento preolímpico en Atlanta y viaja el 12 de julio a Tokio para el campamento de aclimatación olímpica. Está previsto que compita el 1º y 2 de agosto.

“Nadie merece ser olímpico más que Alex”, dijo Pardo. “Ha perseverado. Fue subcampeón muchas veces y nunca se rindió. Finalmente, superó el obstáculo y es el campeón de Estados Unidos. No importa lo que haga allí, ya es un ganador”.