‘Es fantástico para esta ciudad’: El Orange Blossom Classic y Miami Gardens son la ‘combinación perfecta’

Durante años, el Orange Blossom Classic se jugó en el Orange Bowl de Miami. Pero como ese estadio ya no existe y los Miami Dolphins y los Miami Hurricanes ahora est;an en el Hard Rock Stadium– era la opción lógica para el partido de este año.

Deion Sanders merodeará por una de las bandas durante el Orange Blossom Classic como entrenador de los Jackson State Tigers. Los Florida A&M Rattlers, que han ganado 15 campeonatos nacionales afroamericanos, intentarán ganar su clásico número 27 para establecer un récord. Ambos equipos se enfrentarán en el Hard Rock Stadium, donde los Kansas City Chiefs ganaron el Super Bowl 54 en 2020 y Alabama Crimson Tide ganó su décimo octavo campeonato nacional en enero.

El partido entre los rivales de la Football Championship Subdivision contará con una estrella nacional en Sanders y una marca nacional en Florida A&M, y se jugará en un lugar conocido internacionalmente, aunque a menudo identificado erróneamente como ubicado en Miami. No lo está, por supuesto, aunque a la NFL y al College Football Playoff no les importe. Están más que contentos de mostrar imágenes aéreas de South Beach —que, por supuesto, tampoco es Miami—e ignoran por completo a Miami Gardens, la ciudad mayoritariamente afroamericana donde está el estadio.

El Orange Blossom Classic no quiere hacer lo mismo.

Kendra Bullock-Major, directora ejecutiva del Orange Blossom Classic

“Conociendo a todas las personas que vienen de diferentes ciudades y que nunca han pisado este estadio”, dijo Kendra Bullock-Major, directora ejecutiva del Orange Blossom Classic, “creo que es genial no solo para la comunidad afroamericana, creo que es genial para el Hard Rock. Creo que es genial para la ciudad”.

‘La combinación perfecta’

El Orange Blossom Classic, que regresa el domingo después de un paréntesis de 43 años, es “la combinación perfecta” para Miami Gardens y el Hard Rock Stadium, dijo Bullock-Major. Durante 45 años, el Orange Blossom Classic enfrentó anualmente a los Rattlers con otro colegio o universidad históricamente afroamericana por el campeonato nacional afroamericano de facto. Durante más de la mitad de esos 45 años, el partido se disputó en el Orange Bowl de Miami.

El Orange Bowl, por supuesto, ya no está en pie —fue reemplazado por el parque loanDepot en el barrio de La Pequeña Habana de Miami— y los Miami Dolphins y los Miami Hurricanes ahora tienen su sede en el Hard Rock Stadium. Si el Orange Blossom Classic regresaba a Miami-Dade para su renacimiento este año, el Hard Rock Stadium siempre iba a tener más sentido, y su ubicación en Miami Gardens lo hacía aún más “obvio”, dijo Bullock-Major.

Miami Gardens es la ciudad de mayoría afroamericana más grande de la Florida, con una economía en desarrollo y varios vecindarios de clase media. En la última década, grandes cadenas nacionales —como Walmart, Starbucks e incluso Topgolf— han llegado a la ciudad, y se está trabajando en su primera urbanización de uso mixto, con la cual la ciudad espera crear un downtown en el extenso suburbio.

El Hard Rock Stadium siempre ha sido una bendición económica para Miami Gardens y es el mayor contribuyente de la ciudad y crea puestos de trabajo, aunque los aficionados no siempre gasten su dinero en los negocios locales y los que vienen de fuera para los grandes eventos suelen alojarse en otras ciudades del sur de la Florida. Esas multitudes en un sábado o domingo típico son casi siempre mayoritariamente blancas e hispanas. Esta será mayoritariamente afroamericana.

“Es la primera vez que se celebra en esta instalación”, dijo Bullock-Major. “Creo que es estupendo para los Dolphins. Creo que es genial para nuestra comunidad,

A más de un mes del partido, el Orange Blossom Classic prevé una inyección económica de unos $15 millones de visitantes de fuera de la ciudad, según un portavoz del clásico. Los organizadores basan sus cifras en una asistencia prevista de unos 35,000 espectadores, de los que se espera que aproximadamente 40% vengan de fuera.

No todo se quedará en Miami Gardens —el hotel de ex alumnos de Florida A&M está en Fort Lauderdale y el de Jackson State en Aventura, y el concierto previo al partido del sábado es en Miami—, pero el propio Orange Blossom Classic está asegurando el apoyo a las empresas locales propiedad de minorías a través de su iniciativa Business Unite.

La iniciativa hará que las empresas locales formen parte de la producción del Orange Blossom Classic. Poco más de un mes antes del partido, los organizadores habían seleccionado a más de 30 empresas locales para que contribuyeran a las operaciones del fin de semana del clásico.

“Buscamos de todo, desde un DJ hasta la iluminación y la decoración”, dijo Bullock-Major. “Elegimos de la lista de esos negocios que hemos investigado”.

¿Las flores y las vallas que rodeen al estadio el domingo? Es muy probable que procedan de Business Unite” ¿Los montajes de iluminación y los sistemas de sonido para las fiestas previas alrededor de Miami Gardens? Probablemente también provengan de Business Unite. Incluso los conserjes y los baños portátiles de los estacionamientos podrían provenir de la iniciativa: los servicios de asesoría y los baños portátiles están en la lista de empresas que pueden participar en Business Unite.

El Orange Blossom Classic también está elaborando una lista mucho más amplia de negocios propiedad de minorías —más de 200 empresas— que proporcionará a los visitantes servicios de guía durante todo el fin de semana”.

“Tenemos nuestro directorio de empresas propiedad de minorías”, dijo Bullock-Major, “para decir: ‘Oye, aquí es donde puedes ir si necesitas cualquier cosa, desde servicios de belleza y peluquería hasta el banquete para cualquier evento privado’”.

Lorna Westmoreland y su hijo Matari Bodie, propietarios del restaurante Lorna's Caribbean & American Grille.

En junio, el Orange Blossom Classic también organizó el primero de sus eventos mensuales One Big Community Pop-ups en el Lorna’s Caribbean & American Grille de Miami Gardens. Fue una celebración del Mes de la Música Afroamericana, en la que participaron Luther Campbell y otros pioneros de la escena musical de Miami.

Cuando el Orange Blossom Classic llegó por última vez al sur de Florida en 1978, Miami Gardens ni siquiera era una idea, solo un conjunto de barrios en el noroeste de Miami-Dade. Ahora no hay un lugar donde prefiriera realizarse el partido.

“No es solo el día del partido o la semana del partido”, dijo Bullock-Major. “Nuestro objetivo es que este programa ayude a estos negocios propiedad de minorías durante todo el año”.