José Ureña no baja la cabeza, pero tampoco puede levantarla en sentido figurado. El dominicano esperaba un inicio de segunda mitad que le devolviera una sonrisa luego de tres meses miserables, pero la potencial alegría se convirtió en mueca bajo el peso de la ofensiva de los Bravos.

El derecho dominicano alcanzó su 10ma derrota de la temporada tras ser vapuleado en el fracaso 12-1 de Miami contra Atlanta en el inicio de la primera serie en casa luego de la pausa estelar, delante de 8,259 aficionados que se acercaron a ver si continuaba el buen momento de los Marlins.

“No se trata de cómo se comienza sino de cómo se termina’’, apreció Ureña. “Ellos tuvieron mejor plan que yo, pero no me frustro ni bajo la cabeza. Sé que las cosas van a mejorar antes del fin de la temporada”.

Quizá lo haga este miércoles con Wei-Yin Chen, pero lo de Ureña ya pasa de preocupante, porque por segunda apertura en fila el espigado dominicano falló en pasar de la cuarta entrada.

Suscríbase

Peor aún, de sus 20 actuaciones en la temporada en solo nueve ha podido trabajar seis capítulos, poniendo en entredicho su durabilidad y comprometiendo a un cuerpo de relevistas demasiado utilizado.

Inexplicablemente, el supuesto as de la rotación no gana en el parque de La Pequeña Habana desde el 20 de septiembre del 2017 y llegó a 14 aperturas seguidas sin victoria en casa para superar la negativa marca del venezolano Aníbal Sánchez, impuesta entre junio del 2011 y mayo del 2012.

En esta ocasión, Ureña admitió cinco carreras en cuatro tramos con seis imparables, incluidos cuadrangulares de Freddie Freeman y Charlie Culberson, además de regalar un par de pasaportes.

Del otro lado, Sean Newcomb dejó la ofensiva de casa en apenas cuatro indiscutibles a lo largo de seis episodios, uno de ellos el 16to palo de vuelta entera de Justin Bour en lo que va de temporada.





“La diferencia de este juego es que ellos supieron aprovechar sus oportunidades y nosotros no”, indicó el venezolano Miguel Rojas. “Si hubiéramos sido más oportunos, quizá el partido habría sido diferente”.

Al finalizar la noche, los peces anunciaron el ascenso del dominicano Magneuris Sierra de las Ligas Menores.

MARCADOR FINAL

Atlanta 12, Miami 1

MOMENTO CLAVE:

En las tres primeras entradas, cuando los Bravos fabricaron cinco carreras y pusieron el choque a buen resguardo.

LA FIGURA:

Premio compartido para el abridor Sean Newcomb con seis sólidas entradas y Freedie Freeman, autor de dos impulsadas con cuadrangular y doble.

DECISIÓN:

Gana: Newcomb (9-5) . Pierde: Ureña (2-10)

MARCAS:

Miami (43-59). Atlanta (54-43)

CIFRAS:

8,259: asistencia al Marlins Park

14: cantidad de aperturas consecutivas de José Ureña en el Marlins Park sin tener una victoria.

16: cantidad de hits de los Bravos, ocho de ellos extra bases.

4: cantidad de hits de los Marlins.

COMENTARIOS:

-José Ureña no levanta cabeza. Inexplicablemente, el supuesto as de la rotación no gana en el parque de La Pequeña Habana desde el 20 de septiembre del 2017 y llegó a 14 aperturas seguidas sin victoria en casa para superar la negativa marca del venezolano Aníbal Sánchez entre junio del 2011 y mayo del 2012.

En esta ocasión, Ureña admitió cinco carreras en cuatro tramos con seis imparables, incluidos cuadrangulares de Freddie Freeman y Charlie Culberson, además de regalar un par de pasaportes.