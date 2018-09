Este novato ha tomado las Grandes Ligas por asalto, ¿pero le alcanzará para llevarse el gran premio?

Junto con Ronald Acuña Jr., Juan Soto ha entrado en las Grandes Ligas como un huracán. Con apenas 19 años, el dominicano está dando de qué hablar a fuerza de cuadranagulares y talento. El es el futuro de los Nacionales.

Suscríbase

El jugador más joven en la historia de las Mayores con tres bases robadas en un partido, Soto ha vivido a la altura de las expectativas y sus números –con línea ofensiva de .305/.421/.532 y un OPS de .954- no mienten: este chico vale en oro lo que pesa.

Llegó un poco tarde a la temporada y sin pasar por Triple A, pero su huella es reconocible al punto de ser uno de los principales candidatos a ganar el premio de Novato del Año en lo que se espera sea una larga y fructífera carrera.

¿Cómo ha sido esta temporada de debutante con Washington?

“Ha sido una temporada de muchas bendiciones. Yo no puedo hacer nada de esto posible si Dios no estuviera a mi lado, y también le doy gracias al equipo por las oportunidades que me han dado’’.

¿Pensaste que el progreso iba a ser tan rápido?

“Yo estaba trabajando fuerte, pero realmente fue más rápido de lo que esperaba. Siento mucha felicidad, pienso mucho en mi familia que se alegra con todo lo que yo hago’’.

¿Te sientes parte del futuro de los Nacionales?

“Seguimos luchando, todavía no se ha acabado todo en este 2018 y lo vamos a dar todo hasta el final, pero sin duda creo que tenemos un buen futuro, jugadores jóvenes con mucho talento’’.

¿Piensas en el premio del Novato del Año?

“No, sigo trabajando, sigo siendo el mismo, y si Dios quiere y lo permite, bueno me ganaré el premio y me sentiré muy contento con eso, pero ahora mismo mi mente está en ayudar al equipo para seguir adelante’’.

Vemos que te llevas bien con otro candidato al premio, Ronald Acuña Jr.

“Es un excelente muchacho, una tremenda persona. Lo he visto en varios juegos y he podido interactuar con él. He visto lo bueno que es y le deseo lo mejor. Que siga metiendo mano’’.