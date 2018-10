Cerveceros confían en remontada y los Dodgers en asegurar pase a la Serie Mundial

Las últimas dos derrotas sufridas por los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles, no han afectado su moral y confianza de completar la remontada en la vuelta a su campo del Miller Park.

Suscríbase

El piloto de los Cerveceros, Craig Counsell, es consciente de que su equipo se encuentra con la presión y la necesidad de ganar el sexto partido de la serie si quieren seguir adelante y ese es su único objetivo de cara al duelo de este viernes.

“Somos conscientes de lo que nos jugamos, pero igual que hemos regresado abajo en la serie, podíamos haberlo hecho con la ventaja, así es el deporte del béisbol”, comentó Counsell. “Sabemos todo el potencial que tenemos dentro del equipo y las posibilidades de conseguir la victoria en el sexto partido”.

El responsable de abrir ante los Dodgers será Wade Miley, mientras que los angelinos presentarán en el montículo al surcoreano Hyun-Jin Ryu.

“Debemos sentirnos confiados, dejar a un lado la presión y hacer nuestro trabajo en el campo”, destacó Counsell. “Dentro del vestuario existe el optimismo y el convencimiento que podemos seguir adelante”.

Mientras, los Dodgers llegan confiados de tener la ventaja de su lado, y la experiencia de seis postemporadas consecutivas. Cuatro Series de Campeonato, incluyendo tres seguidas. Y el año pasado, una derrota ante los Astros de Houston en el séptimo partido de la Serie Mundial, su primera desde 1988.

“Esa es nuestra meta todos los años, llegar a la Serie Mundial”, recuerda el manejador de los Dodgers, Dave Roberts. “No sé si hay más presión, pero es algo que queremos hacer todos los años. Hablamos de eso desde el primer día de los entrenamientos. Y con cada victoria, estamos acercándonos a un regreso a la Serie Mundial”.

Nada ha sido fácil para la edición del 2018. Lesiones, bajo rendimiento de algunas figuras al principio de la temporada y una fuerte competencia en el Oeste de la Liga Nacional hicieron más fuerte la batalla en comparación con el 2017, cuando los Dodgers ganaron 104 partidos en la campaña regular y perdieron un solo juego en las primeras dos rondas de los playoffs para llegar a la gran final contra Houston.

Este mes, los Dodgers tuvieron que ganar un Juego 163 de desempate para ganar su división por sexta ocasión al hilo, antes de despachar a los Bravos de Atlanta en cuatro encuentros de la Serie Divisional.

Ante los Cerveceros, los Dodgers estuvieron abajo 0-1 y 1-2, pero con dos victorias al hilo entre el martes y el miércoles, los azules están a un paso de la Serie Mundial.

“Trabajamos con dureza, con en energía en busca de conseguir anotar carreras, que es la clave”, declaró el jardinero cubano Yasiel Puig, que le ha dado nueva energía a los Dodgers. “Debemos seguir con esa mentalidad de luchar al máximo para mantener la presión”.

Puig reconoció que la experiencia siempre es algo clave cuando se llega a competir por alcanzar la Serie Mundial y por lo tanto nunca hay que darse por vencidos.

Roberts, quien trata de llevar a sus pupilos a la Serie Mundial por segunda vez en sus tres años al mando del equipo, ve esa garra de cerca.

“Eso no es nada nuevo para nosotros”, comentó Roberts. “La constante es que nuestros muchachos creen que vamos a ganar. Eso nunca ha cambiado. Pienso que no nos importa lo que se dice afuera ni el ruido entre los que no creen en nosotros.

Roberts está convencido de que son los propios jugadores los que se ven capaces de alcanzar el gran objetivo de la Serie Mundial, aunque también son conscientes de la gran clase que poseen los Cerveceros, de ahí la importancia del sexto partido.

Un triunfo de los Cerveceros los mete de nuevo en la lucha y el séptimo y decisivo puede ser también para cualquier equipo en este tipo de series cortas.

”Lo más importante es que nuestros jugadores creen que vamos a ganar esta serie para darnos la oportunidad de ganar un campeonato este año“, subrayó Robets.