Quiero que mi padre piense, que ese niño mío es un duro, dice Víctor Mesa Jr.

Si la alegría pudiera convertirse en talento para jugar béisbol, Víctor Mesa Jr. tendrá una larga y productiva carrera de Grandes Ligas. El más chico de los hijos de Víctor Mesa regala una risa contagiosa y genuina, sin dobleces ni segundas intenciones.

Por el momento, su figura se pierde un poco entra la monumental de su padre y la más conocida de su hermano Víctor Víctor, y muchos se preguntan si podrá salir de estas sombras benévolas y hacerse de un nombre bajo el sol de las Mayores.

Con apenas 17 años, Mesa Jr. solo ofrece la promesa de dejarlo todo en el terreno para no decepcionar al equipo de los Marlins, a sus padres y quienes confían en su futuro.

¿Eres el más alegre de la familia?

“Somos una familia muy unida. Me gusta mucho la diversión, las bromas. No me gusta la vida seria. La vida es una sola por eso soy yo el que da la risa en la casa’’.

Así eres como persona, ¿y cómo pelotero?

“Creo que mi fuerte es el bateo. Me gusta mucho ir a la caja en situaciones difíciles. Me considero un jugador agresivo en las bases, me gusta robar bases. Me defiendo en la defensa. Juego los tres jardines y estoy dispuesto a jugar donde me pongan. Siguiendo los pasos de mi papá’’.

¿Pesa mucho ser el hijo de Víctor Mesa?

“No, para mí es un orgullo. Me siento más motivado cuando él va al estadio, como que tengo que hacerlo bien, porque mi papá me está mirando. Quiero que piense, que ‘ese niño mío es un duro’’’.

¿Qué es lo que más te gusta del béisbol?

“Quiero ser la motivación de muchas personas, que algún día alguién diga ‘yo crecí viendo jugar a Víctor Jr.’’’.

¿Cómo ha sido todo desde que saliste de Cuba?

“Es un gran paso en mi carrera deportiva, como siempre lo he soñado. Y aquí estamos bien, con un gran equipo, con el apoyo de Jeter que nos ha dado muchos consejos sobre cómo debo hacer las cosas’’.

¿Tenías a los Marlins en tu mente cuando estabase en Cuba?

“En Miami está la comunidad hispana, estoy en mi zona de confort. Prácticamente estoy en Cuba cuando vengo aquí’’.

¿Imaginaste que estarías con tu hermano en el mismo equipo?

“Sinceramente, no. Hasta en la Play jugábamos en distintos equipos. Esta es una sorpresa muy grata y estamos agradecidos con los Marlins por esta oportunidad. Creo que el más contento es mi papá’’.

Dicen que estás aprendiendo inglés al leer los subtítulos en la TV.

“Veo mucho Netflix, una serie que se llama Blacklist. Así que voy leyendo. En realidad sé un poco, pero todavía no me gusta mucho hablar. Estoy en un 40 por ciento. Sé leer y escribir, pero me cuesta hablar. Es parte del proceso’’.

¿Les inspira el éxito de los hermanos Gurriel?

“Claro que sí. Se siente muy bien que hermanos cubanos, peloteros cubanos lleguen a las Grandes Ligas y triunfen. Ese es el sueño que tenemos nosotros y eso es lo que queremos hacer. Vamos a prepararnos y hacer las cosas como deben ser para seguirlos’’.