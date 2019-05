Miami no puede aprovechar una noche extraña contra uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas

El abridor de los Marlins Sandy Alcántara lanza en el primer inning del partido ante los Indios, celebrado el 30 de abril de 2019 en Miami. adiaz@miamiherald.com

Fue una noche rara para Trevor Bauer. Igualmente extraña para los Marlins. El primero permitió cuatro carreras, algo que no suele suceder mucho para un lanzador de su talento. Los segundos no pudieron aprovechar el hecho de haber facturado más anotaciones que de costumbre.

Bauer no estuvo en su mejor noche el martes, pero recibió el apoyo ofensivo de su equipo para que los Indios derrotaran 7-4 a los peces en su regreso a casa luego de una complicada gira.

“Es frustrante, porque estuvimos ahí peleando con ellos, pero no pudimos contenerlos’’, expresó el manager Don Mattingly. “Luego Trevor se estabilizó y entonces todo fue más difícil’’.

Uno de los mejores pitchers del momento en las Mayores, Bauer llegó a Miami con la cuarta mejor efectividad (1.99) de la Liga Americana y como el quinto con más ponches, pero por una ocasión no estuvo tan dominante al permitir que le pisaran el plato en cuatro ocasiones y ante la peor ofensiva de las Grandes Ligas.

Afortunadamente, Bauer contó la ayuda de su conjunto, especialmente del venezolano Carlos González y el dominicano Carlos Santana, quienes pegaron cuadrangulares e impulsaron tres y dos carreras cada uno.

González fue uno de esos peloteros de calibre firmados a última hora de la primavera y estuvo muy cerca de hacerlo con Miami, pero al final se decidió por los Indios por estimar que poseían un mejor chance de alcanzar los playoffs.

Hombre de sentido común a la hora de elegir su futuro, González le desapareció la bola del parque a Sandy Alcántara en el tercero con dos hombres a bordo, mientras que Santana había hecho lo mismo en el inning previo.

Alcántara corrió con mejor suerte en su salida previa ante los propios Indios, cuando admitió dos rayitas y cuatro imparables, pero en esta ocasión las cosas resultaron muy distintas, aunque tampoco se ayudó a su causa al cometer un error en tiro.

Al finalizar el juego, Mattingly habló sobre la necesidad de que el lanzador dominicano arriesgue más con su recta.

“Me gustaría verlo atacar más la zona de strike, es como si no confiara en ese lanzamiento’’, agregó Mattingly. “Si tienes una recta de 97 millas, úsala. Todavía no ha desarrollado eso del todo’’.

Alcántara estuvo de acuerdo con su dirigente.

“Si, hemos hablado de ese tema y he trabajado en ser más agresivo desde la primavera’’, reconoció el serpentinero. “Las cosas no me están saliendo, pero no voy a bajar la cabeza. Voy a seguir trabajando’’.