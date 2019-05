Jeter echa a alto ejecutivo de los Marlins y recalca que no está feliz con el club

Derek Jeter explica por qué botó a alto empleado de Marlins Derek Jeter, director ejecutivo de los Miami Marlins, compareció ante los medios de comunicación el 3 de mayo de 2019 para explicar por qué decidió botar a Chip Bowers, hasta ahora presidente de operaciones de negocios. Up Next × SHARE COPY LINK Derek Jeter, director ejecutivo de los Miami Marlins, compareció ante los medios de comunicación el 3 de mayo de 2019 para explicar por qué decidió botar a Chip Bowers, hasta ahora presidente de operaciones de negocios.

Derek Jeter no está feliz. El comienzo de los Marlins en la temporada lo mantiene molesto, al igual que las bajas asistencias al parque de La Pequeña Habana, pero eso no incidió para nada en el primer gran despido del 2019: Chip Bowers.

Los peces despidieron el jueves a Bowers, presidente de operaciones de negocios, y Jeter asumió total responsabilidad por la decisión, aunque no dio detalles sobre los móviles que lo llevaron a tomarla, cuando parecía que ese ejecutivo contaba con su respaldo.

“Esta es una decisión que no tomamos a la ligera ni de manera espontánea’’,comentó este viernes Jeter. “Pasan muchas cosas que no se ven. Este grupo propietario tiene altas expectativas. Esto tiene que ver con nuestra estrategia de negocios. Sentíamos que hacía falta un cambio de liderazgo en el grupo’’.

Bowers, con una larga experiencia en el mundo corporativo, llevaba apenas 14 meses en su posición, tras dejar atrás un puesto de jefe de mercadeo en la organización de los Warriors de Golden State, además de haber trabajado con el Magic de Orlando y los Padres de San Diego.

Adam Jones, quien fungía como vicepresidente de estrategias y desarrollo, aumirá ahora el puesto de oficial de ingresos, mientras que Caroline O’Connor ascenderá de jefa de personal a directora operativa, dos posiciones que estaban bajo el mando de Bowers.

Jeter quiso dejar en claro que la sustitución no está relacionado con los bajos niveles de asistencia –la peor en las Mayores con 9,651 de promedio- ni con los bajos ingresos a nivel local.

“Esto no tiene nada que ver con la asistencia, sino con la estrategia global de negocios’’, recalcó Jeter. “Nos gustaría ver más gente aquí. Estamos trabajando duro en ganarnos la confianza de nuestros fanáticos. Hay cosas positivas. Vemos nuevos aficionados’’.

Siempre detrás de Jeter, Bowers se convirtió en un rostro conocido por su papel en el cambio de colores y logo del club durante el invierno, y en las mejores dentro del parque.

Los Marlins se encuentran en un momento crucial que tendría consecuencias a largo plazo dentro del ambiente financiero y que comprende, entre otras cosas, la renegociación del futuro contrato de televisión y la venta de los derechos para nombrar el estadio.

“En esos tenemos una conversación abierta, son dos cosas que toman tiempo’’, agregó Jeter. “Desde que llegamos aquí, hemos hablado con mucha gente. Cuanda hablas de un negocio para vender derechos de nombre, quieres asegurarte que será a la persona correcta’’.

Desde el punto de vista del béisbol, Jeter expresó su inconformidad por la manera en que ha jugado el club en el primer mes de la contienda, al punto de exhibir el peor recor de las Mayores.

Salvo en el pitcheo abridor y algún que otro jugador de manera puntual, los peces no han desplegado el progreso que Jeter y sus ejecutivos habrían deseado para atraer más fanáticos al parque.

“No estoy feliz, Michael Hill no está feliz, Don no está feliz, los jugadores no están felices, porque todos sabemos que somos mejores que esto’’, apuntó el legendario campocorto de los Yankees. “Tenemos que hacer ajustes, hacer nuestro trabajo. Necesitamos mejorar individual y colectivamente. No debe haber una persona feliz en este edificio con la manera en que estamos jugando’’.