El Duque siempre se preguntó por qué no le daban chance a este cubano. Al fin lo llamaron los Yankees

Nacido en Cuba y criado en Miami, Nestor Cortés ya es una figura reconocida en la pelota invernal dominicana, pero todavía está buscando establecerse en las Mayores

Orlando “El Duque’’ Hernández nunca entendió porque no le daban más chances a Nestor Cortés. “Ese chico sabe sacar outs’’, suele decir la leyenda de la pelota cubana sobre su compatriota que lanza en la organización de los Yankees.

Pues bien, los mulos acaban de darle otra oportunidad a Cortés obligados por el carrusel de lesiones que ha convertido al equipo en un centro médico, al punto que ya borda en lo ridículo y lo preocupante.

Nacido en Cuba y criado en Miami, Cortés ya es una figura reconocida en la pelota invernal dominicana, pero todavía está buscando establecerse en las Mayores y ahora intentará aferrarse al puesto que le asignaron.

Elegido en la ronda número 34 por los Yankees, fue a parar a los Orioles en el 2018 por obra y gracia de la Regla 5ta del Draft y lo hizo tan bien en la primavera que se ganó un puesto con Baltimore, aunque no le fue nada favorable con su nuevo club.

En apenas cuatro salidas, su efectividad creció a 7.71 y fue regresado a los Yankees. Cortés es el primero en admitir que creyó que su camino a la gran carpa se había cerrado para siempre.

“Pensé, honestamente, que más nunca me llamarían, por la forma en que sucedió todo la temporada pasada’’, expresó el cubano al Times Tribune, cuando recibió la notificación. “Pero encontré el camino de vuelta y me siento muy feliz. No puedo describir mis sentimientos ahora mismo’’.

No posee esa recta súper sónica que portan la mayoría de los lanzadores actuales, pero en la pelota invernal aprendió a confundir bateadores, a utilizar un arsenal de envíos secundarios que, como bien dice El Duque, “le sirven para sacar outs, que es lo importante’’.

Hernández conoció bien de cerca a Cortés de sus tiempos como instructor con los Yankees, sabe del aplomo de su compatriota y de su capacidad para inducir batazos por el suelo: un 35.5 por ciento de todo lo que le conectan.

Para hacerle espacio en el roster de 40, los Yankees colocaron a Dellin Betances en la lista de lesionados de 60 días. Ojalá esta estancia de Cortés en Nueva York sea larga y provechosa.