Yo no soy pelotero para jugar Ligas Menores, dice de forma rotunda jugador cubano

ADEINY HECHAVARRIA durante un juego de primavera contra los Marlins en Jupiter el 12 de marzo del 2019. dsantiago@miamiherald.com

Adeiny Hechavarría encajó el golpe cuando le dijeron que comenzaría la temporada en las Menores. El cubano contuvo el orgullo, lo preparó todo y se fue a la granja de los Mets a esperar que lo llamaran más temprano que tarde. Ahora vuelve a ser miembro de un clud de Grandes Ligas.

El santiaguero, al menos, no se fue de Nueva York y valora como un tesoro sus momentos con los Yankees en el 2018 y los que puedan venir en esta nueva temporada con los Mets.

Cuando llegó a Miami en el 2013 –pasó cuatro años con los Marlins- era un chico algo amoscado, pero se le advierte ya el peso de la veteranía en el clubhouse, ese trazo de la experiencia que solo dan los eventos de la vida y ocho contiendas en la mejor pelota del mundo.

Estás de vuelta en Miami, ¿qué sientes de estar aquí?

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar aquí en los Marlins por mucho tiempo. Le agradezco a Dios primero y a los Marlins por darme la oportunidad de ser el torpedero titular, pero las cosas han cambiado mucho para mí’’.

De un equipo a otro…

“Ahora estoy con los Mets, pero el año pasado tuve una tremenda experiencia con los Yankees. Nunca antes había jugado una serie de playoffs y con ellos pude hacerlo. Algo emocionante, pero con este equipo me siento bien, me dan la oportunidad cada vez que pueden y aquí estoy para ayudar’’.

Kendrys Morales dijo que todos en Cuba quieren jugar con los Yankees.

“Eso sí es verdad. Nunca pensé que iba a jugar con los Yankees. Cuando me dijeron que iba a estar con ellos, sentí algo muy grande y me preguntaba, ‘¿esto está pasando realmente?’ Y sí, estaba pasando. Cuando comenzaron los playoffs me sentí como en Cuba, una chispa, una energía. Me sentí como en Cuba de nuevo’’.

¿Cómo ves el estado de los Mets?

“Creo que vamos a llegar a los playoffs. Aquí hay mucho talento tanto en el pitcheo como en el bateo. La temporada, como aquel que dice, acaba de empezar. Queda mucho por correr y estamos pegados en la tabla de posiciones. Vamos a llegar lejos’’.

Ya eres un veterano en las Mayores, ¿estás contento con lo logrado?

“La veo bien, todavía no se ha acabado y no le veo el final. El año pasado me cambiaron varias veces. Ya nada me sorprende. Al principio duele porque dejas de ver a amigos, pero luego entiendes que es lo que es’’.

¿Te molestó ir de invitado a la primavera y empezar en las Menores?

“Un poco, sí, porque nunca había pasado por eso. Las cosas fueron difíciles no solo para mí, sino para un puñado de peloteros a la hora de firmar. Fue algo desesperante y no me quería quedar afuera. Yo sé la calidad que tengo y sabía que me iban a subir rápido’’.

¿Por qué?

“Yo no soy pelotero para jugar Ligas Menores. Lo estoy diciendo ahora y me lo han dicho mucha gente. Me lo dijeron en la primavera el manager, el gerente general. Estoy aquí para ayudar a este equipo en todo lo que yo pueda’’.

Aquí estás con Yoenis Céspedes, ¿compartes con él?

“Claro, hablamos mucho de cuándo estábamos en Cuba. Nos acordamos de todo. Hemos compartido mucho. Con Dios adelante creo que también vamos a compartir en el terreno’’.