Se pierde la barrida ante los Gigantes y quién sabe si un valioso jugador de los Marlins

El abridor de los Marlins Sandy Alcántara lanzó seis entradas y no permitió carreras a la tanda de los Gigantes, en el partido celebrado el 30 de mayo de 2019 en Miami. dsantiago@miamiherald.com

Sandy Alcántara lanzó para ganar. No estuvo en tarde de gala, pero batalló con un problema momentáneo de visión y colgó los ceros necesarios para aspirar a la victoria. Mereció mejor suerte.

O cabría decir, mereció mejor bullpen, porque cuando Alcántara dejó el choque tras seis entradas de faena, el marcador se encontraba con pizarra de 1-0 y Miami se encaminaba a una barrida sobre los Gigantes, sin sospechar que la debacle aguardaba unos minutos adelante y el choque terminaría 3-1 frente a 7,176 aficionados.

“No creo que tuve mi mejor actuación’’, confesó Alcántara. “Al principio perdí un poco el home, me costaba trabajo fijar la vista. No sé qué pudo ser, pero poco a poco me fui concentrando en mi trabajo. Una derrota así duele, porque pudimos barrer, pero es el béisbol’’.

O mejor dicho, el bullpen.

Tyron Guerrero, quien venía realizando muy buena labor, permitió la del empate en la séptima al permitir dos imparables, mientras que Adam Conley admitió dos más en la octava con un doble de Brandon Crawford. Adiós barrida.

Pudo haber sido una gran tarde para Alcántara. Sus altibajos se han debido a la manera en que utiliza y domina sus envíos secundarios, porque su recta es electrizante y movida.

Si bien le pegaron apenas dos imparables en esos seis tramos, también concedió cinco bases por bolas y debió apretar el brazo en varias ocasiones para salir de apuros.

“Estuvo luchando todo el tiempo y nos mantuvo en el encuentro’’, comentó el manager Don Mattingly. “Tampoco pudimos apoyarlo con una ofensiva mayor’’.

Como si fuera poco, la única carrera a su favor la proporcionó el mismo con un indiscutible en el segundo episodio, de modo que la potencial victoria llevaba un aroma doblemente dulce antes del sabor amargo traído por los relevistas.

A pesar de la derrota, Miami conquistó su tercera serie particular de las cuatro últimas celebradas, lo que no es poca cosa para un conjunto que abrió la temporada perdiendo 13 de 14.

LAS COSAS NO PINTAN BIEN PARA WALKER

Neil Walker, uno de los mejores bateadores de los peces, tuvo que abandonar el juego debido a molestias en los cuádriceps derechos y será observado día a día por el equipo.

El primera base salió del encuentro tras correr hacia la inicial en la sexta entrada y fue reemplazado por Martín Prado. Aunque todavía no hay un pronóstico certero, ese tipo de problemas suele resolverse con prolongado descanso.