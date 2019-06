Acaba la espera que desespera para Yordan Alvarez. Será el cubano 208 que pisa un terreno de Mayores

Yordan Alvarez no estaba tocando las puertas de Grandes Ligas. La estaba derribando y este domingo los Astros se las han abierto de par en par. El chico de Las Tunas está listo para convertirse en el cubano 208 que pisa un terreno de Grandes Ligas

Yordan Alvarez no estaba tocando las puertas de Grandes Ligas. La estaba derribando y este domingo los Astros se las han abierto de par en par. Ya el equipo no sabía cómo ocultar lo evidente: el chico de Las Tunas está listo para convertirse en el cubano 208 que pisa un terreno del mejor béisbol del mundo.

Cuando George Springer fue a la lista de lesionados el 25 de mayo, muchos creyeron que había llegado la oportunidad de Alvarez, pero el club prefirió mantenerlo en las Menores para que disfrutara de más tiempo de juego, pero el oriental siguió destrozando la pelota y su nombre iba de boca en boca.

“No hay apuro’’, explicó entonces Jeff Luhnow, gerente general de Houston. “Tenemos un plan metódico para asegurarnos de que cuando llegue aquí pueda contribuir y no descubra un mes después que no estaba listo o que no puede jugar en el jardín izquierdo’’.

Pero los rumores y las especulaciones subían como la espuma y el sábado el cubano fue sacado de la alineación del Express de Round Rock minutos antes de que diera comienzo al juego.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Ahora le esperan este domingo los Orioles de rivales y sus compatriotas Yulieski Gurriel, Aledmys Díaz y Cionel Pérez para seguir impulsando a los Astros rumbo a octubre.

Con una línea ofensiva de .343/.443/.742 y 23 cuadrangulares (líder en todas las menores), Alvarez fue llamando la atención y abriéndose paso hacia Houston y no pocos aficionados bombardeaban al conjunto con pedidos de ascenso.

Su selección de pitcheos cada vez es más inteligente, su paciencia en la caja se fortalece. Se trata de un slugger que sabe trabajar los conteos cada vez que viene a empuñar y en Houston no se cansan de elevar reportes que confirman su desarrollo.

Baste decir que Alvarez recibió un total de 49 bases por bolas -11 de ellas intencionales- en tan solo 253 comparecencias al home.

Elegido en par de ocasiones al Juego de las Estrellas del Futuro, Alvarez apenas sumó dos Series Nacionales con el equipo de Las Tunas y a la edad de 17 años promedió para .351 en 40 encuentros.