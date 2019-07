Miami vapulea a Nueva York en el presente, pero el futuro se hizo sentirr en el parque con muestras de poder

JJ BLEDAY, el elegido en primera ronda por los Marlins, conversa con Jordan Yamamoto antes del comienzo del juego contra los Mets. ctrainor@miamiherald.com

Los Marlins no encontraron mejor manera de comenzar la segunda mitad. Después de perder seis de sus últimos siete juegos antes de la pausa estelar, no podían dejar pasar la oportunidad que se presentaba ante los débiles Mets que no acaban de enderezar el barco.

Los peces sacaron los cañones de largo alcance y conectaron tres cuadrangulares para derrotar el viernes en la noche 8-4 a lo que constituyó el cuarto éxito consecutivo contra los de Nueva York.

Garrett Cooper, Brian Anderson y Curtis Granderson sacaron pelotas del parque para apoyar la faena de Caleb Smith, quien en seis entradas permitió dos carreras sucias y tres imparables. ponchó a seis y sorteó las cinco bases entradas que regaló.

Nueva York facturó primero en una tercera entrada de dos anotaciones, pero los Marlins respondieron en la parte baja del inning con los palos de vuelta entera de Cooper y Granderson para facturar cuatro impulsadas ante los envíos de Jason Vargas, un viejo alumno de la franquicia.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

En la sexta entrada los peces volvieron a la carga al pisar la goma en tres ocasiones más, dos de ellos con el 12do jonrón de Anderson en la temporada, mientras que Starlin Castro pegaba un triple en la octava y remolcaba la última rayita de los locales.

Jarlín García sacó los tres outs de la novena entrada y extendió a 13 la cantidad de tramos in permitir carrera.

BLEDAY FIRMA Y PRACTICA CON LOS MARLINS

Tras firmar su contrato profesional con los peces, JJ Bleday tomó un bate y se puso a practicar como si fuera uno más del equipo, bajo la atenta mirada del manager Don Mattingly y otros ejecutivos del club.

Elegido en la primera ronda con el cuarto puesto en el pasado Draft, Bleday -su bono de firma fue de $6.6 millones - exhibió poder al llevar lejos unas cuantas pelotas que algún día no muy lejano podrían repetirse en beneficio del equipo

. “Es algo tremendo’‘, comentó Bleday, quien viene de la Universida de Vanderbilt. “No hay mejor sonido que conectarle a la bola con un bate de madera en un estadio de Grandes Ligas. Esta es la primera vez que lo hago. Es extraordinario’‘

. Más allá de Bleday, los Marlins también hicieron oficiales los contratos de Kameron Misner, tomado en el puesto 35 y Chris Mokma, seleccionado en la 12da ronda. Misner firmó con un bono de $2.115 millones y Mockma con otro de $557,000 para elevar el gasto de la organización a $13,695,200 millones, sin incluir en penalidades ni entregas de elecciones futuras del Draft