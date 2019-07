Raul Valdés dice sí a jugar con Dominicana en Lima. Tal vez ahora enfrente a Cuba en Panamericanos

El incombustible Raúl Valdés sigue sumando capítulos a su extensa carrera por los montículos del mundo.

Ya llevó las letras de su patria adoptiva en varias Series del Caribe. Ahora lo hará con la selección nacional de la República Dominicana en los Juegos Panamericanos de Lima en este verano.

El pitcher de la antigua provincia de La Habana se une a un equipo que puede dar batalla en la capital peruana e incluye a muchos peloteros con experiencia en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, hombres con oficio que lucharán por darle el oro a su tierra. Quizá ahora le toque lanzar contra Cuba en los juegos regionales.

“Nunca ha lanzado contra Cuba’‘, expresó recientemente a El Nuevo Herald Valdés. “El año pasado en la Serie del Caribe en México estábamos Francisley Bueno, Yunesky Maya y yo. Uno de los tres tenía que lanzarle a Cuba. A mí no me tocó, pero lo dije: si tengo que hacerlo, lo hago. Esto es un deporte, no una guerra. Puro trabajo’’.

Valdés, un ídolo en Quisqueya, finalizó la temporada regular de la LIDOM con balance de 4-4 y 3.05 de efectividad para que los Toros del Este llegaran a la final ganada por las Estrellas Orientales, y luego reforzó al club campeón para el Clásico del Caribe celebrado en Panamá.

A los 41 años, justo cuando la mayoría de su generación vive en la paz del retiro y en un momento cuando la palabra veterano ha perdido valor, Valdés no piensa aminorar la marcha. De Liga Independiente a las Mayores, de la pelota invernal dominicana al circuito japonés, de la Serie Nacional de Cuba a México, Valdés es un GPS humano, pero sobre todo un elogio a la consistencia y al amor por la pelota.

“Lo importante es no bajar la cabeza y seguir en la lucha. Tengo 41, pero dentro de mí me siento de 21. Pero es duro para los veteranos, para los que pasan los 30 en Grandes Ligas y todas partes. En Dominicana ya están reclutando chicos de 14 y 15 años’’.

El cubano ha lanzado por Domincana en cinco Series del Caribe y tiene marca de 4-0 , efectividad de 2.61 en 41.1 entradas. Ha sido seleccionado al Todos Estrellas en la Serie del Caribe tres veces (2010-2012).

“Cuba siempre será mi patria, Dominicana es mi segunda casa’‘, recalcó Valdés en la entrevista. “Cuba ocupa un lugar especial para mí, Dominicana me abrió los brazos como otra madre y uno tiene que ser agradecido. Soy cubano por encima de todo’’.

