El fenómeno Tatis Jr. supera todas las expectativas en su primer año de Grandes Ligas

Fernando Tatis Jr. ha tomado las Grandes Ligas por asalto. Su juego energético y vital le ha ganado toneladas de fanáticos que comentan sus actuaciones y no pocas estrellas de las Mayores se dejan seducir por este joven de la República Dominicana.

Algunos lo comparan con Javier Báez, otros hablan de él como el talento más completo que llagara a la gran carpa desde Mike Trout, pero Tatis Jr. se toma las cosas con calma, sabedor de que este es apenas un punto de comienzo en lo que pudiera ser una larga y bonita carrera.

Hijo del conocido Fernando Tatis, escrito estaba en su ADN que llegaría al mejor béisbol del mundo, pero su irrupción ha sido fenomenal -con el guante y con el bate-, superando cualquier expectativa, al punto que es fuerte candidato al Novato del Año junto con Pete Alonso.

Campeón con las Estrellas Orientales en la LIDOM, San Diego cuenta con el muchacho para retornar al firmamento de la postemporada.

¿Esperabas este comienzo de temporada?

“Simplemente me preparé, trabajé para eso. Gracias a Dios estamos teniendo el resultado que queríamos y seguimos trabajando para ayudar al equipo. Estoy súper contento’‘.

¿Cuanto sirvió jugar con los campeones en Dominicana?

“La liga de invierno me ayudó bastante. Me hizo bateador, después cuando terminó todo seguí trabjando en lo físico y todo eso me lo traje desde allá’‘.

Algunos comparan tu juego con el de Javier Báez, ¿qué significa para ti?

“Mucho, que me pongan al lado de un peloterazo como Javier Báez, eso me motiva a seguir trabajando mucho más para poder seguir atrayendo gente como él’‘.

Hay quién dice que eres el más talentoso desde Mike Trout.

“Es una motivación para seguir trabjando y cumpliendo las expectativas, me impulsa a seguir adelante y jugar con ganas el deporte que amamos’‘.

¿Cuánto influyó haber crecido en un ambiente beisbolero?

“Bastante. Siempre digo que gracias a mi papá y de la manera en que me él me introdujo en el juego estoy aquí ahora haciendo el trabajo. Es un apellido que está a un nivel. Y como hablamos mi papá y yo, hay que llevarlo un poquito más alto’‘.

¿Qué significa jugar al lado de Manny Machado?

“Mucho, es una ventaja tener un jugador así en el cuadro, a mi lado. Puede ayudarme en cosas diarias y uno aprende bastante’‘.

¿Cómo viviste el campeonato con las Estrellas en Dominicana?

“Fue algo maravilloso. Era un trabajo diario, donde valía cada turno, cada pitcheo valía. He querido traer ese tabajo que hice allá para este momento’‘.