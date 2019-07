Cubanos en Grandes Ligas demuestran que la isla sigue siendo una fábrica de estrellas

El cerrador de los Yankees Aroldis Chapman. AP Photo

Con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos a celebrarse a partir del 26 de julio en Perú, muchos fanáticos cubanos dentro y fuera de la isla muestran preocupación después de las derrotas sufridas por los antillanos en varios partidos de preparación ante una selección universitaria de Estados Unidos y el equipo de Nicaragua.

A mi juicio, no debería existir preocupación por otro posible revés en los Panamericanos, pues todos los que conocen que la pelota cubana fue orgullo para la nación desde principios del pasado siglo, también admiten que el béisbol dentro de la isla afronta una crisis de graves proporciones con relación a cualquier otra etapa de la historia.

De aquellos grandes lanzadores y bateadores de la otrora pelota cubana lo mismo a nivel profesional como amateur, en estos momentos en lo referente a calidad entre los que actúan en la Serie Nacional sólo se pueden contar con los dedos de las dos manos, y sobran dedos. Todos, o casi todos los que pueden ser considerados estelares están jugando en Grandes Ligas, en la Liga Japonesa y en otros torneos profesionales.

Lo importante no es el revés o el triunfo en un campeonato donde casi ningún país cuenta con sus mejores jugadores. Lo relevante es que se está demostrando que la isla sigue siendo una tierra donde se levanta una piedra y debajo de ella sale una futura estrella del deporte de las bolas y los strikes que lo único que necesitan es que le pongan en sus manos las herramientas para pulir sus virtudes.

La prueba principal es la cifra de cubanos que actúan en Grandes Ligas con varios de ellos a nivel de luminarias, así como decenas de jóvenes que muestran sus habilidades en Ligas Menores, algunos de estos ubicados entre los principales prospectos del béisbol profesional de Estados Unidos.

A pesar de no existir un acuerdo entre la MLB y la Federación de Béisbol de la isla para que los peloteros antillanos puedan firmar directo con equipos de Grandes Ligas y que las franquicias organicen las llamadas ‘’fincas’’ para el desarrollo de figuras jóvenes como las existentes en los restantes países, en estos momentos Cuba es el tercer país con la mayor cantidad de jugadores extranjeros en Estados Unidos sólo por detrás de República Dominicana y Venezuela.

Echemos una mirada a las actuaciones de los peloteros nacidos en Cuba que en estos momentos visten uniformes de Grandes Ligas. (ESTADISTICAS HASTA LOS JUEGOS DEL MIERCOLES 17 DE JULIO)

LIGA AMERICANA

MEDIAS BLANCAS DE CHICAGO



JOSE ABREU: Es uno de los mejores bateadores de ambos circuitos. Ubicado quinto en carreras impulsadas en la Liga Americana con 66. El cienfueguero suma 21 jonrones para ser el noveno de la liga y mantiene promedio de .273. El paso que lleva pudiera llevarlo a superar las 90 remolcadas y los 30 jonrones. A la defensa, es seguro como inicialista.

YOAN MONCADA: El joven antesalista suma 16 jonrones, 49 impulsadas y su promedio es de .299. Está entre los 10 primeros de la Liga Americana en slugging (.529), embasamiento (.362) y OPS (.891). Buen defensor de la antesala y la intermedia.

ASTROS DE HOUSTON

YULI GURRIEL: El veterano lleva un paso que pudiera llevarlo a su mejor temporada en su corta carrera de Grandes Ligas. Su promedio es de .288, suma 16 jonrones con 55 remolcadas y está entre los 12 primeros en imparables. Si mantiene su consistencia en los dos meses y medio de temporada que resta, el espirituano debe superar las 80 remolcadas y los 25 jonrones. A la defensa, es excelente en cualquier posición del cuadro que lo pongan.

YORDAN ALVAREZ: El joven tunero debutó en junio y desde entonces ha sido un éxito a la ofensiva. Su swing es rápido y compacto, posee buen sentido de la zona de strike, dirige sus batazos hacia cualquier ángulo del terreno. Batea para .324, con nueve jonrones y 29 remolcadas en 99 turnos oficiales para un cuadrangular cada 11 turnos y una impulsada cada 3.4.

ROGELIO ARMENTEROS: Se incorporó al cuerpo de lanzadores de los Astros en función de relevista. Con un brazo potente y con recursos en sus envíos, el habanero reúne las credenciales para llegar a ser un pitcher estelar.

KANSAS CITY

JORGE SOLER: El habanero suma 25 jonrones y 67 remolcadas. En la Liga Americana es cuarto en impulsadas y cuadrangulares. Podría superar los 35 vuelacercas y los 90 remolques.

AZULEJOS DE TORONTO

LOURDES GURRIEL JR: Con promedio de .297, embasamiento de .341, 17 jonrones y 39 remolcadas. Bueno a la defensa. Por su edad y talento está llamado a ser una estrella de Grandes Ligas.

RAYS DE TAMPA BAY

YANDY DIAZ: Natural de Sagua La Grande. Batea para promedio de .280 con .351 de embasamiento, 13 jonrones y 36 remolques.

GUILLERMO HEREDIA: El matancero tiene un bajo promedio de .227. (Acaba de ser bajado a Ligas Menores)

YANKEES DE NUEVA YORK

AROLDIS CHAPMAN: El supersónico de Holguín lidera en juegos salvados en la Liga Americana con 25 y es segundo en ambos circuitos. Lanza para 2.45 de efectividad con 53 ponches propinados en 36.2 entradas. Podría sumar otra temporada por encima de los 35 salvamentos. En su carrera suma 261 rescates y si mantiene su brazo saludable tiene posibilidades a ingresar en la lista de los cinco primeros en juegos salvados en la historia de las Grandes Ligas.

NESTOR CORTES. Nació en Surgidero de Batabano. El joven zurdo de los Yankees tiene marca de tres triunfos sin derrotas, 4.50 de efectividad y ha retirado por los strikes a 36 bateadores en 34 entradas.

MARINEROS DE SEATTLE

ROENIS ELIAS: El zurdo guantanamero tiene dos triunfos y una derrota con 11 juegos salvados.

LIGA NACIONAL

ROJOS DE CINCINNATI

YASIEL PUIG: El cienfueguero acumula 22 jonrones, 57 remolcadas y promedio de .259. Excelente a la defensa con un brazo potente y tiros precisos a las bases. Debe terminar la temporada por encima de los 80 remolques y los 30 jonrones.



JOSE IGLESIAS: El jugador nacido en La Habana promedia .282 y a la defensa es uno de los buenos torpederos de Grandes Ligas.

RAISEL IGLESIAS: El derecho natural de Isla de la Juventud acumula 17 juegos salvados, 3.79 de efectividad y 50 ponches en 40.1 entradas.

CERVECEROS DE MILWAUKEE

YASMANI GRANDAL: Nacido en el pueblo de Guira de Melena, antigua provincia Habana y hoy Artemisa, Yasmani suma 19 jonrones y 49 impulsadas. En 2019 es el receptor con más cuadrangulares en la Liga Nacional y el segundo en ambos circuitos, siendo uno de los más completos en su posición. Pudiera terminar por arriba de los 30 jonrones y 80 remolcadas.

DIAMONDBACKS DE ARIZONA

YOAN LOPEZ. Recién incorporado a la rotación el lanzador natural de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, tira para 1.50 de efectividad con un WHIP de 0.94. En 36 entradas tolera 23 imparables y ha propinado 27 ponches.

METS DE NUEVA YORK



ADEINY HECHAVARRIA. El natural de Santiago de Cuba batea para .252 y 18 remolcadas en 106 turnos. Excelente torpedero defensivo, pero pobre con el bate.

(Varios jugadores que no están en esta lista tuvieron participación en 2019, pero en estos momentos no se encuentran en el grupo activo de los equipos de Grandes Ligas. Se incluyen sólo los peloteros que nacieron en Cuba, no aquellos que lo hicieron en Estados Unidos de padres cubanos).

Unido a estos jugadores en Grandes Ligas, decenas de cubanos actúan y brillan en Ligas Menores, encabezado por el principal prospecto de la franquicia de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert. El joven jardinero participó en el pasado Juego de Estrellas del Futuro y se le considera entre los 10 mejores prospectos del béisbol profesional de Estados Unidos.

NOTA. Hasta los juegos del miércoles 17 de julio, según las estadísticas que acumulan los bateadores cubanos en la temporada 2019, tenemos a tres de ellos con posibilidades reales de llegar a 30 jonrones, a siete con 25, a dos que pudieran superar las 90 impulsadas, con seis entre 70 y 85. Además, tres bateadores tienen posibilidades de terminar en el grupo con promedio por encima de los .300 al estar a escasos puntos de dicha cifra. En el pitcheo relevista tenemos a un lanzador que debe superar los 35 juegos salvados y a otro que debe llegar a 25. ´

CUBANOS CON POSIBILIDADES DE SUMAR MAS DE 30 JONRONES (3): Jorge Soler (25), Yasiel Puig (22) y José Abreu (21).

POR ENCIMA DE LOS 25 JONRONES (7): Jorge Soler (25), José Abreu (22), Yasiel Puig (22), Yasmani Grandal (19), Lourdes Gurriel (17), Yuli Gurriel (16) y Yoan Moncada (16).

ENTRE 90 Y 100 CARRERAS IMPULSADAS (2): Jorge Soler (67) y José Abreu (66).

ENTRE 80 Y 85 REMOLCADAS (6): Jorge Soler (67), José Abreu (66), Yasiel Puig (57), Yuli Gurriel (56), Yasmani Grandal (49) y Yoan Moncada (49).

POSIBILIDAD DE PROMEDIO DE BATEO SOBRE LOS 300 (3): Yoan Moncada (.299), los hermanos Lourdes Gurriel (.297) y Yuli Gurriel (.288).

LANZADOR QUE PUDIERA PASAR LOS 35 JUEGOS SALVADOS (1): Aroldis Chapman (26).

TERMINAR CON 25 O MAS RESCATES (1): Raisel Iglesias (17).