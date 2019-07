¿Cambiarán los Marlins a una de sus piezas jóvenes de pitcheo? Al menos escuchan ofertas y piden alto

El abridor de los Marlins Zac Gallen trabajó siete entradas y permitió dos carreras a los Mellizos, en el partido celebrado el 30 de julio de 2019 en Miami. dsantiago@miamiherald.com

Ya cambiaron a Sergio Romo y este miércoles pueden hacer más movimientos, pero los Marlins han fijado precios bien altos por dos de las piezas más codiciadas en su cuerpo de pitcheo: Caleb Smith y Nick Anderson, cuyos nombres siguen sonando con fuerza.

La disyuntiva, si es que existe, resulta interesante para los peces, que poseen en ambos lanzadores dos piezas controlables algunos años más y que pudieran ser parte del proceso de reconstrucción que se viene desarrollando.

No por gusto el club está pidiendo de retorno la ceca y la meca, a ver si alguien pica el anzuelo y ofrece piezas superiores para el futuro, así como obtuvieron al primera base Lewin Díaz.

“Tenemos algunos que, sin duda, son atractivos [para el resto de los equipos en la batalla por los playoffs]”, apuntó el martes el manager Don Mattingly. “Pero no hay razón para hacer algo, a menos que logremos lo que necesitamos”.

Con un presente y una granja llena de brazos prometedores, no sería descabellado pensar en algún tipo de cambio por alguna de esas figuras emergentes de la rotación y el cuerpo de relevistas.

Evidentemente, los clubes en contención quieren fortalecer sus respectivos pitcheos y se mencionan nombres como los de Noah Syndergaard, Zack Wheeler y Madison Bumgarner, al igual que Smith, toda una revelación para los peces en la actual temporada.

Con 28 años y un salario base de $557,000, el zurdo Smith -con 119 ponches en 97 entradas- no será elegible al arbitraje hasta el 2021 y no calificará a la agencia libre hasta el 2024; mientras que Anderson, de 29, no llegará al arbitraje hasta el 2022 y a la agencia libre hasta el 2025.

Ciertamente, no hay apuro alguno en moverlos y el caso de ambos para nada es semejante al de Romo, un veterano que iba a terminar su pasantía en Miami justo al final de la contienda.

Y hablando de veteranos en estas últimas horas antes del tope quedará por ver si los Marlins serán capaces de encontrar canjes para Neil Walker, Curtis Granderson y Starlin Castro, a quien se le deben $4.7 millones de su contrato, lo cual es un elemento difícil de resolver.

“Todo lo que estamos haciendo ahora no es para ganar más juegos este año”, agregó Mattingly. “Será para colocarnos en una posición de ganar más juegos a largo plazo”.

GALLEN, MÁS QUE UNA PROMESA

Si los peces se deciden a accionar el gatillo de los cambios por algún lanzador se debe, entre otras cosas, a la emergencia de jóvenes como Zac Gallen, quien el martes sumó otra apertura de calidad ante Minnesota.

Aunque cargó con la derrota 2-1 contra los Mellizos, el derecho sigue haciendo méritos al ponchar a ocho en siete entradas, con dos limpias y cuatro imparables a su cuenta, incluido un cuadrangular.

Si Gallen continúa su evolución favorable dejaría muy bien parada a la franquicia en el canje que envió a Marcell Ozuna a los Cardenales de San Luis, pues ya sacó un estelar de ese movimiento en Sandy Alcántara.

Pese a su sólida faena, Gallen no pudo igualar la de de Jake Odorizzi, quien se apuntó su tercera victoria de por vida ante los peces con cuatro indiscutibles y una permitida a los de casa.

COOPER DÍA A DÍA

Garrett Cooper salió del juego con molestias en el tendón de la corva izquierda y será observado día a día por el cuerpo médico del equipo para evitar complicaciones en un pelotero que suele tener problemas de lesiones.