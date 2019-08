El mundo se vino abajo de alegría, pero este héroe disfrutó por dentro el triunfo de Miami

El jardinero de los Marlins Harold Ramírez recibe un baño de agua tras pegar el jonrón que decidió la victoria de los Marlins 5-4 ante los Mellizos en 12 entradas, el jueves 1ro de agosto de 2019 en Miami. dsantiago@miamiherald.com

Harold Ramírez sabía que la pelota se iba a llevar la cerca. El swing seco y compacto se lo avisaba, pero él no haría aspavientos ni lanzaría el bate. Se dedicó a recorrer las bases con calma, aunque en el plato lo esperaba una banda de locos de alegría.

El colombiano pegaba el cuadrangular que dejaba la campo en la 12da entrada a los Mellizos y le daba un triunfo a los Marlins 5-4 para evitar la barrida y cerrar una semana bastante complicada que vio partir a varios peloteros establecidos por otras promesas.

“Sí estaba seguro de que la pelota se iba, por la forma en que le di’‘, comentó Ramírez. “El batazo mío fue importante, pero el triunfo no es mío sino de todo un equipo que no dejó de luchar y se repuso de una desventaja ante otro tremendo club. Los resultados no nos ayudan, pero el esfuerzo nunca ha faltado’‘.

Ramírez considera que el día más feliz de su carrera fue el de su debut en las Mayores, pero esta puede ser sin duda la estancia en casa más sobresaliente, pues decidió el primer y último encuentros con elvado de sacrificio y cuadrangular, respectivamente.

No cabe duda de que Ramírez ha sido una agradable revelación para el club y será tomado en cuenta para cualquier plan de futuro en lo adelante, a pesar de no tener ese gran nombre de otros prospectos.

“Estoy feliz de jugar para este equipo y vivir lo que estoy viviendo’‘, agregó Ramírez. “Creo que hay muchos jóvenes dispuestos a pelear y a seguir mejorando para cambiarlo todo y competir a mayor altura’‘.

Miami compitió fuerte en su choque final ante los Mellizos al recuperarse de un déficit de tres carreras y empatar en la novena entrada con dos impulsadas de Neil Walker que enviaron el choque a extra innings.

Antes de ese momento, los peces no pudieron descifrar los envíos de Michael Pineda, pero el bullpen de Minnesota colapsó en la novena representado por Sam Dyson y Taylor Rogers.

“Me siento muy orgulloso de estos chicos’‘, afirmó el manager Don Mattingly. “No bajaron los brazos y se mantuvieron al acecho todo el tiempo. Así es que se construye el carácter de un ganador’‘.

El cuerpo de relevo de Miami se comportó a gran altura al lanzar siete entradas sin permitir anotaciones, especialmente Jarlin García, quien suma 20 capítulos sin carreras, y Jeff Brigham, que colgó los últimos dos ceros y cargó con la victoria.

Para la llegada del 12 episodio, la escena estaba pintada para la heroicidad de Ramírez.

“Es la primera vez que decido un juego con un cuadrangular’‘, recalcó el colombiano. “Es algo especial. Por eso lo disfruto mucho dentro de mí’‘.