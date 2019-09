Al principio no sabía lo que hacía, todo era a base de talento. Ahora veo distinto el juego, dice slugger cubano

Jorge Soler: antes jugaba a puro talento, ahora se que hay más De visita en Miami, el cubano Jorge Soler habla de su gran momento en las Mayores con los Reales de Kansas City, del trabajo que realizo para mejorar en la caja de bateo y de al tremenda temporada de sus compatriotas en Grandes Ligas. Up Next × SHARE COPY LINK De visita en Miami, el cubano Jorge Soler habla de su gran momento en las Mayores con los Reales de Kansas City, del trabajo que realizo para mejorar en la caja de bateo y de al tremenda temporada de sus compatriotas en Grandes Ligas.

La madurez de Jorge Soler no se mide solo por la fortaleza de sus batazos. Tampoco se encuentra, al menos por completo, en los números que acompañan su tremenda temporada ni en esos 40 jonrones de record para los Reales y de orgullo para Cuba.

El crecimiento interno del jardinero de Kansas City habría buscarlo en sus palabras, sus argumentos, la manera de explicar lo que no funcionaba antes y ahora ha transformado a su favor, en una ética de trabajo que nunca abandonó ni en los peores momentos. Soler es un hombre más pleno, sin duda alguna.

Hay que escucharlo en una entrevista con los Pichy Boys primero y El Nuevo Herald después. De pronto, su compañero de equipo, el receptor Salvador Pérez, dice que Soler conectará 50 cuadrangulares antes de que finalice el 2019 y el cubano -de visita en Miami- no dice nada, reflexiona consigo mismo, pero se le advierte el brillo en los ojos. Quién sabe.

¿Cómo contemplas el resto de la temporada? Salvador dice que llegas a 50

“Estamos trabajando duro como desde el primer día para ver si siguen llegando más. En cuanto a los cincuenta, Salvador siente que puedo llegar, pero es bien difícil. Lo tomo como un estímulo para seguir esforzándome al máximo’‘.

Este año la salud te ha dado una oportunidad.

“Gracias a Dios me siento bien. Tengo la bendición de poder estar jugando todos los días. Como dices, en otros años me lesioné mucho, sobre todo en la primera mitad. Ahora veo la temporada de otra manera. Estoy viendo el fruto de ver una contienda completa’‘.

¿Has cambiado algo en la rutina de entrenamiento?

“No, sigo trabajando en lo mismo, con las mismas personas en el bateo, con Mike Tosar, que me ha ayudado mucho, y todas las cosas me han salido bien en buena medida por la salud’‘.

Bajaste el por ciento de ponches, aumentaste los boletos, ¿cómo lo lograste?

“Quería ser más paciente. Es difícil, sobre todo el reconocimiento de los pitcheos, pero hay que tratar, especialmente en ciertas situaciones del juego que sabes que no te van a tirar nada cerca. Uno tiene que ser más inteligente’‘.’

Algunos pensaron que nunca ibas a tener una temporada así.

“La satisfacción es para mí y mi familia. Lo que la gente diga ni me va ni me viene. Mi familia siempre estuvo contenta, porque sabe lo duro que he trabajado. No es que ahora esté trabajando más que antes. Siempre he trabajado igual de fuerte’‘.

¿Que representan los 40 jonrones?

“Es un motivo de orgullo para mí y mi familia, ellos se lo merecen. Cuando rompí el record en Kansas City fue una emoción que no me creía hasta que llegué a mi casa. Me senté solito y me dije que había hecho algo importante. Pero la adrenalina no me dejaba sentir nada’‘.

Con 27 años, ahora debes entrar en lo mejor de tu carrera.

“Es una esperanza y un buen sentimiento, pero debemos seguir trabajando y llegar en mejores condiciones para la próxima temporada. Esto no se acaba, hay que seguir poniendo esos números todos los años’‘.

Parece mentira que llevas ya seis temporadas en Grandes Ligas.

“Sí, ya no soy ese niño. Miro los video de esos tiempos y mi manera de pensar ahora no tiene nada que ver con ese pasado. Mi manera de ver el juego de pelota es muy diferente. En aquellos tiempos no sabía lo que hacía, todo era a base de talento. Ya sé que se trata de talento, pero también es mental. Si tu mente no está fuerte, no importa que tengas todo el talento del mundo’‘.

¿Crees que hay diferencias con las pelotas?

“No sé realmente, pero sí todo el mundo está pegando más batazos. Y me gusta que sea así. Para los bateadores eso está muy bien’‘.

¿Cómo valoras el 2019 para los cubanos?

“Acuérdate que al principio cuando llegamos hubo un boom y después nos apagamos un poco por varias cosas que pasaron, pero este año estamos demostrando que tenemos talento’‘.