Jeter aún no define futuro de Mattingly, quien suena menos convencido en el proyecto de Miami

Don Mattingly habla de su futuro con los Marlins Derek Jeter aún no define el futuro de Mattingly, quien suena menos convencido en el proyecto de Miami Up Next × SHARE COPY LINK Derek Jeter aún no define el futuro de Mattingly, quien suena menos convencido en el proyecto de Miami

¿Cuándo pronto es pronto? Durante un encuentro con la prensa a mediados de agosto, Derek Jeter comentó que en breve se iban a reunir con el manager Don Mattingly para definir su futuro con los Marlins, pero cuando se avista el final de la temporada, ese encuentro no se ha realizado.

El dirigente del club reveló que por el momento han quedado en conversar, pero todavía no ha existido una comunicación directa sobre el rumbo que tomará la organización en el puesto de mando a partir del 2020.

“Realmente no, pero estoy en un buen lugar mentalmente, además, esa es una decisión que debo tomar también’’, comentó Mattingly. “Hemos hablado de reunirnos. También se trata del resto del staff [de coaches], pero no, no nos hemos reunido’’.

Este va a ser el cuarto y último año del contrato que Mattingly firmara bajo los auspicios de otra administración y con la presencia de otro grupo de peloteros, sin pensar que llegarían cambios fundamentales a la alta gerencia de la organización.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Mattingly guió a los Marlins a una campaña de 79 victorias en el 2016 con el club, mientras finalizaba quinto en la votación del Manager del Año en la Liga Nacional. Pero en las siguientes dos temporadas los triunfos descendieron a 77 y 63, respectivamente.

Sin contar el encuentro del miércoles por la noche contra los Dodgers -su antiguo club como piloto-, Mattingly se encamina a una contienda de 100 derrotas y con toda seguridad al sótano oscuro del joven circuito, a pesar de los atenuantes nacidos del bajón de calidad entre la salida de los estelares y la llegada de los prospectos.

Ante un proceso de reconstrucción en los Marlins (51-91) que se anticipa más largo de lo esperado, ¿estaría Mattingly en condiciones de soportar otra prolongada espera que quizá no vaya a ninguna parte?

“Esa es otra pregunta, es algo de lo cual no quiero hablar ahora y precisamente no en público, sino que es para discutir a puertas cerradas’’, agregó Mattingly. “Pero sí me gusta la idea de jóvenes mejorando...pero las derrotas, eso es algo con lo que es difícil lidiar. No perdimos 100 juegos la temporada pasada, pero puede suceder en esta’’.

De cierto modo, Mattingly no sonó tan entusiasta como en otras ocasiones en que respaldó por completo los planes de reconstrucción de su director ejecutivo, quien todavía le debe una reunión definitoria.