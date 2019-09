Víctor Mesa confía en que sus hijos jugarán juntos en Grandes Ligas con los Marlins

Víctor Mesa sueña con ver juntos a sus hijos jugando en Miami Víctor Mesa es un padre que no cabe dentro de la ropa. Up Next × SHARE COPY LINK Víctor Mesa es un padre que no cabe dentro de la ropa.

Víctor Mesa es un padre que no cabe dentro de la ropa. Hace unos días visitó el Marlins Park para estar al lado de su hijo Víctor Mesa Jr., quien fue premiado como el mejor pelotero de la Clase Novato en el último fin de semana en casa. El espera que muy pronto vendrá a verlo jugar en ese mismo terreno.

El que fuera uno de los mejores peloteros cubanos en Series Nacionales comparte su tiempo para seguir con la misma intensidad al hijo menor y a Víctor Víctor Mesa, que por estos días participa en la Liga de Otoño en Arizona con el objetivo de redondear su temporada y mejorar ciertos elementos de la ofensiva.

Mesa padre afirma que en un período de dos años y un poco más, ambos estarán compartiendo uniforme y juego dentro del club de Grandes Ligas, pero sabe que queda mucho por hacer antes de que ese sueño se convierta en realidad.

¿Cómo recibiste el premio de tu hijo menor?

“Le di un gran abrazo y lo saludé. Le dije que ese era el trabajo y que hay que seguir trabajando fuerte. Pero muy contento y emocionado. Que siga echándole ganas para que sea cada vez mejor dentro y fuera del terreno. Va enfocado en su trabajo. Paso a paso, se va adaptando al sistema del béisbol aquí’‘.

¿Qué sacas de la temporada de Víctor Víctor?

“Lo vi positivo, porque tuvo casi 500 turnos, no se lesionó. Llegó a batear .269 en Clase A. Robó 18 bases en 20 intentos. Fue el jugador de toda la granja que menos se ponchó. Ya en Doble A no bateó igual, pero es normal. Hay otros peloteros bateando en los Marlins bateando por debajo de .215. Es un proceso’‘.

¿Qué haces con él?

“Hablarle mucho para que no se vaya a frustrar. Lo que hay es que trabajar fuerte, desarrollar la masa muscular. Los dos saben jugar bien al béisbol, saben donde tirar. Tienen inteligencia. Solo necesitan ganar masa muscular y ponerse fuerte para trabajar en las Grandes Ligas. Los dos van a trabajar y juntos’‘

¿Sueñas con verlos jugando juntos en los Marlins?

“Creo que sí. Le dieron dos años de extensión a Mattingly, y en esos dos años ellos deben estar en punto de mate. Al chiquito le tiro dos años y medio para llegar, y el grande, según como trabaje ya debe estar dando vueltas por aquí’‘.

¿Cómo quisieras verlos a ambos en la próxima primavera?

“Que mejoraran un poquito su ofensiva. Víctor Víctor a la defensa y por su inteligencia está listo para jugar Grandes Ligas, pero tiene que mejorar el bate. Siempre le digo que esto es lento, que no se desanime. El tiene su talento guardado y lo va a sacar’‘.

¿Crees que les pesa el apellido Mesa?

“Creo que no, porque ellos lo han hecho desde chiquitos, han hecho equipos Cuba. Pero este es un béisbol diferente, las estructuras son diferentes, la forma de jugar, de practicar. Mira Luis Robert la temporada que ha tenido, era para que estuviera en Grandes Ligas’‘.

A veces la gente se impacienta.

“Le pido a la afición que hay que tener calma. El béisbol no es de ahora para ahorita, sino de un trabajo y ese trabajo se está haciendo. Estoy contento. He podido ir y ver todos los juegos de los muchachos. He visto la disciplina y la exigencia y sí van a jugar en Grandes Ligas’‘.