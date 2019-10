No sabe si podrá jugar, pero este cubano hará lo que pidan por sus Rays contra los Astros

SHARE COPY LINK

Yandy Díaz no tiene bien claro si podrá alinear para el 4to Juego de la serie contra los Astros, pero donde quiera que se encuentre hará todo lo posible por ayudar a sus Rays a seguir ganando encuentros como el del lunes.

El cubano, que perdió dos meses de temporada debido a una fractura en el pie izquierdo, debió abandonar en el segundo episodio del triunfo de Tampa Bay 10-3 sobre Houston en el Tropicana Field.

“No me siento muy bien, pero voy a estar con el equipo en el dugout apoyando a mis compañeros para lo que sea necesario”, comentó Dïaz al finalizar el encuentro. “Estaré disponible para cualquier situación que me necesiten para salir a batear. No estoy muy bien, pero pueden contar conmigo para lo que haga falta”.

Díaz jugó en la inicial para el Juego de Comodines ganado a los Atléticos y luego pasó a patrullar la antesala, donde se ha visto muy limitado de movimientos, como sucedió en el primer episodio del tercer encuentro contra los favoritos Astros.

Aunque Tampa Bay le fue encima a los envíos de Zac Greinke al punto de explotarlo después de 3.2 innings de actuación, el bate de Díaz será extrañado en la alineación, como lo demostró al pegar un par de cuadrangulares en ese choque de Wild Card frente a Oakland.

Nacido en Sagua La Grande, Díaz ha sido utilizado mayormente en los primeros dos turnos de la alineación, donde afirma sentirse cómodo por la confianza que le ha brindado el manager Kevin Cash.

“Siempre me ha gustado batear en esos turnos y desde que comenzó la temporada me he sentido bien bateando ahí’’, agregó Díaz. “Ojalá que me sigan poniendo en ese puesto para poder apoyar al equipo’’.

Los Rays cayeron en los dos encuentros inicales sometidos por soberbias faenas de Justin Verlander y Gerrit Cole, los cuales sumaron 27 ponches y solo permitieron nueve indiscutibles en esas fechas.

Pero contra Greinke los papeles se invirtieron.

“Siempre hemos salido agresivos desde el primer momento’’, explicó Díaz. “Las cosas no salieron como queríamos en los dos primeros juegos, pero eso nada más lo sabe Dios. Ahora salimos con pensamiento positivo. Atacamos al lanzador y eso nos dio el resultado’’.

Díaz debutó con los Indios hace un par de años, pero ha sido en el 2019 cuando ha logrado establecerse con los Rays, un equipo que le ha dado la oportunidad de jugar de manera diaria y mostrar sus talentos.

Desafortunadamente, se fracturó el pie izquierdo el 22 de julio en un partido contra los Marlins de Miami y solo fue activado el 29 de septiembre, días antes del inicio de los playoffs.

“Tuve la oportunidad de jugar en Cuba y en Venezuela, dos ambientes beisboleros, así que los fanáticos de aquí no te afectan’’, recalcó el cubano, quien pegó 14 jonrones y terminó con OPS de .816. “Tenemos que salir [el martes] a jugar de la misma forma agresiva [contra Verlander]’’.