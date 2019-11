Pelotero cubano recibe oferta calificada de $17.8 millones, pero desea quedarse en Chicago

Al menos José Abreu contempla la posibilidad de $17.8 millones para el 2020. El cubano recibió una oferta calificada de parte de los Medias Blancas y ahora tiene 10 días para comunicarle al equipo si la acepta o decide lanzarse a las aguas de la agencia libre. Getty Images

Al menos José Abreu contempla la posibilidad de $17.8 millones para el 2020. El cubano recibió una oferta calificada de parte de los Medias Blancas y ahora tiene 10 días para comunicarle al equipo si la acepta o decide lanzarse a las aguas de la agencia libre.

También cabe la posibilidad de que Abreu negocie un nuevo contrato con Chicago, porque no es un secreto que su primer opción sería permanecer con el único conjunto que ha conocido desde que debutara en las Grandes Ligas y donde ha dejado su sello de durabilidad y constancia.

“Si el equipo no me firma, me voy a firmar yo mismo con ellos aquí’‘, comentó Abreu el 19 de agosto, cuando los reporteros que cubren la novena le preguntaron sobre sus planes futuros, pero lo cierto es que nada está escrito en piedra cuando se trata del aspecto del negocio en las Mayores.

Si Abreu declina la oferta y luego firma con otro club, los Medias Blancas pudieran recibir una elección futura del Draft en compensación, pero todavía cualquier negociación hacia un lado u otro estaría en una fase infantil, pues se espera que la mayoría de los pactos tengan lugar en las Reuniones Invernales.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El de Cienfuegos lideró la Liga Americana en remolcadas con 123 y se convirtió en el segundo patiblanco en la historia que conquista un título en ese departamento desde que Dick Allen impulsara 113 en 1972.

Abreu, quien ganó $16 millones la pasada temporada, redondeó una tremenda contienda con 33 cuadrangulares y 38 dobles, además de batear para promedio de .284 en 159 juegos, la mayor cantidad para un pelotero de Chicago en el 2019.

¿Lo querrán vuelta en la organización? El 27 de septiembre el gerente general del club, Rick Hahn, comentó que : “existe un fuerte deseo de ambas partes de encontrar una forma de mantener a José en un uniforme de los Medias Blancas más allá de este año’‘.

Ahora solo queda esperar.