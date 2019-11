Jeter dice que no piensa en Cooperstown, solo en mejorar a los Marlins

Derek Jeter asegura que no piensa en el Salón de la Fama. El director ejecutivo de los Marlins recalcó que sus únicas preocupaciones giran en torno a cómo mejorar el roster de un club que finalizó con más de 100 derrotas y parece no estar en condiciones de competir para el 2020.

Si es cierto eso de no dedicarle un minuto a Cooperstown, la cabeza de Jeter debe girar a altas revoluciones ahora que las Reuniones Invernales se encuentran al doblar de la esquina de diciembre y con la intensidad de la agencia libre.

¿Serán compradores los peces en la cita de San Diego?

“Si alguien encaja en nuestro plan y en lo que estamos tratando de hacer, lo obtendremos o trataremos de obtenerlo’‘, expresó Jeter durante una entrega de comida para el Día de Acción de Gracias a mil familias en el parque de los Marlins. “Debemos ser responsable, esa es la mejor manera de decirlo’‘.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Cuando Jeter habla de ser responsables se refiere básicamente a dos cosas: no tirar dinero por el hecho de tirar dinero, ni buscar figuras que bloqueen el ascenso de los que vienen creciendo en la granja, pero se trata de un acto de balance complicado y riesgoso.

De la manera en que está construido ahora mismo el roster, Miami solo tiene obligaciones de $27 millones. En otras palabras, hay dinero para gastar, pero realmente cuánto invertirá en agentes libres, esa es una pregunta que ni ellos mismos sepan responder ahora mismo.

“Este va a ser un año de muchos retos para nosotros en términos de llenar espacios sin bloquear a los prospectos que tenemos’‘, agregó el ejecutivo. “Algunos de ellos llegarán pronto y debemos asegurarnos de que tendrán tiempo de juego. Debemos seguir el plan que es construir el sistema de la manera correcta. Hemos hecho progresos en estos dos años’‘.

Sin duda, los Marlins han reconstruido desde bien profundo y han logrado éxitos como ciertos pedazos de la rotación abridora y el fortalecimiento de los clubes en las Menores, porque la franquicia es una de las cinco mejores en todo el béisbol con seis peloteros entre los 100 primeros, según MLB Pipeline.

Pero de ahí a luchar por una Serie Mundial el trecho es enorme y no se ve la luz al final del túnel. De ahí que el único modo de acortar la distancia sería con alguna que otra firma invernal.

¿Tendrán algunos nombres en mente los peces? ¿Será cierto que Jeter, quien entregó un cheque de $20,000 a nombre del club a la entidad Feeding América junto con los peloteros Miguel Rojas, Isán Díaz y Lewis Brinson, no piensa para nada en Cooperstown?

“Trato de no pensar en eso’‘, apuntó Jeter. “No quiero estropear cualquier oportunidad que tenga. Como he dicho, ya jugué mi último juego. No hay nada más que pueda hacer. He sido afortunado de tener una larga carrera y de estar con equipos exitosos, pero ahora estoy enfocado en lo que hacemos aquí en Miami. Pero para cada jugador que haya pasado por este juego, ese es el mayor honor’‘.