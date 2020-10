Los Bravos poseen varias velocidades en la caja, afirma López. Cero Marte vs. Atlanta

Pablo López nota la ténue diferencia. Los Cachorros marchaban a un mismo ritmo en la caja de bateo. Los Bravos pueden cambiar de velocidad en cualquier momento para frustrar a los contrarios. Según el lanzador de los Marlins, Atlanta es uno de los pocos equipos que puede hacer ajustes de entrada en entrada, de turno en turno.

Los pitchers de Miami llegaron a Chicago con la tarea bien aprendida, conocedores -gracias a los estudios avanzados de estadísticas- que los inquilinos del Wrigley Field presentaban una brecha muy pronunciada en su armadura: la dificultad para batear rectas potentes.

En el caso de los Bravos, esa grieta no es tan visible.

“Sabíamos que los bateadores de los Cachorros eran pacientes, por eso los atacamos bien pronto’‘, explicó López, quien sale de abridor para el segundo juego de la Serie Divisional en Houston. “Con los Bravos resulta diferente, pueden ser agresivos o pacientes cuando les conviene, pueden acelerar el ritmo o esperar con calma lo que mejor les convenga. Se ajustan al momento’‘.

A López no le preocupa el hecho de que han pasado dos semanas desde su última apertura, ya que es la segunda ocasión que le sucede en la contienda, después de aquella cuarentena obligada en Filadelfia, donde tuvo que entrenarse encerrado entre cuatro paredes.

Ahora es diferente, porque se ha mantenido en sus rutinas constantes de sesiones de bullpenes y juegos simulados, sin dejar de estudiar a la potente y balanceada alineación de Atlanta.

El venezolano ha visto las comparecencias de hombres como Ozzie Albies (1.262), Dansby Swanson (1.221), Adam Duvall (1.201) y Freddie Freeman (1.097), quienes produjeron un OPS de cuatro dígitos contra los peces en el 2020, mientras que Marcell Ozuna quedaba en .978, pero con tres cuadrangulares frente a su antiguo equipo.

No por gusto este conjunto produce 5.80 carreras por encuentro.

“Va a ser un reto fuerte, pero para eso estamos aquí’‘, explicó López. “Hemos vencido tantos obstáculos toda la temporada, que el juego contra el que sea es algo bienvenido. Ciertamente, nos han jugado bien en los últimos tiempos, pero creo que esa distancia se ha ido acortando’‘.

NO MARTE Y NO CABRERA VS. ATLANTA

Muy frustrado se mostró Starlng Marte cuando lo dejaron fuera del roster para la Serie Divisional contra los Bravos de Atlanta, pero el jardinero dominicano no progresó en su rehabilitación a un punto que le permitiera desplegar todas sus herramientas en el terreno.

Marte sufrió una fractura en el quinto hueso metacarpiano de la mano izquierda debido a un pelotazo y aunque se sometió a un tratamiento de inmediato y usó una protección en la mano, no estaba en condiciones de salir al terreno para jugar de la manera en que suele hacerlo.

“Se siente muy mal, porque él vino para ayudarnos a ganar en postemporada y por ahora no será posible’‘, apuntó el manager Don Mattingly. “En su lugar está Magneuris Sierra en el jardín derecho, quien trae otros elementos al juego, pero al menos se mantiene la velocidad’‘.

REAPARECE SEAN RODRIGUEZ

Uno de los que retornó al roster principal fue el cubanoamericano Sean Rodríguez, quien estuvo con el equipo durante algunos encuentros antes del inicio de los playoffs y que ahora viene a suministrar versatilidad en una serie de cinco juegos consecutivos -de llegar al extremo.

“A Sean lo podemos utilizar de catcher que de jardinero o jugador de cuadro’‘, explicó Mattingly.