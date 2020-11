La primera vez que pise un terreno de Grandes Ligas, se lo voy a dedicar a mi difunta madre

ALFREDO RODRIGUEZ durante una entrevista en el Real Cafe de Miami el 23 de noviembre del 2020.

Alfredo Rodríguez pensó que el 2020 sería el año del llamado. El cubano, sin embargo, no contaba con la irrupción del COVID-19 en el mundo y el caos que crearía en el béisbol y en su propia vida. La temporada corta pasó y sus sueños de debut quedaron aplazados hasta la próxima primavera.

Pero este habanero confía que ese momento se acerca y cada vez que cierra los ojos se ve con el uniforme de los Rojos, cumpliendo una promesa a su difunta madre que tanto deseaba verlo triunfar en el béisbol. Ese es el motor que lo mueve cada día a ser mejor.

Cuando Cincinnati lo firmó con un bono de $8 millones, sabía que Rodríguez estaba bien adelantado en el aspecto defensivo. Ahora trabaja a marchas forzadas en fortalecer su cuerpo y redondear su bateo. El confía en contar con materia de Grandes Ligas y en honrar la memoria de su madre.

¿Cómo ha sido este año para ti?

“Fue un año bien difícil para todo. El tema del coronavirus nos sacó de circulación. Yo fui víctima de ese problema y estuvo 23 días alejado del béisbol. Al final se pudo jugar, pero no mucho. Yo estuve cerca de debutar, casi a punto, pero no se pudo dar. Sigo trabajando fuerte y no estoy desesperado. Este 2021 daremos la sorpresa que quiere la familia y el pueblo cubano’‘.

¿Qué significaría un llamado a Grandes Ligas?

“Lo más grande de mi vida. Ese es el sueño de todos los atletas que estamos aquí. Cuando llegue ese momento va a temblar la tierra. Creo que ya mi organización sabe quién soy yo y lo que puedo hacer. Así que voy a la primavera con mucha ilusión de poder debutar’‘.

¿Cuál ha sido tu mayor fuente de esfuerzo en las Menores?

“Desde el primer día he trabajado mucho en mejorar mi físico. Quiero ser más fuerte cada día para que el equipo vea que soy capaz de resistir la carga de una temporada de 162 juegos. Por lo demás, sigo trabajando en la defensa y el bateo. La defensa es mi fuerte, pero el bateo no se quedará atrás’‘.

¿Cómo has llevado la vida en cinco años de granja?

“Es algo a veces difícil. Son seis, siete meses viajando, sin ver a la familia. La alimentación no es la que uno acostumbra. Para los cubanos es complicado, porque venimos de un sistema que no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, pero hay que seguir adelante. Para comer pescado hay que mojarse’‘.

Cuando comenzaste a jugar pelota en Cuba, ¿a quién imitabas?

“Siendo bien niño, mi ídolo era Rudy Reyes. Pero a medida que pasó el tiempo, que fui creciendo y entendiendo más el béisbol, mi ídolo pasó a ser Yuliesky Gurriel. Me percaté de que era la sensación del béisbol en Cuba, el héroe, la estrella que todos querían ser’‘.

¿Te costó trabajo irte de Cuba?

“Sí, fue bien difícil, pero nunca dudé. Me chocaban mucho las condiciones en que yo vivía. Quizá si hubiera vivido mejor, quizá no estuviera aquí, pero vivía bien mal. No quiero no recordar esos momentos, porque son partes de mi vida muy tristes. Eso me impulsó a dar el paso que di’‘.

Y de pronto, pasas de esa pobreza a recibir un bono de $8 millones...

“Fue un choque bien grande. De no tener nada, a tenerlo todo en un día. No sabía ni que iba a hacer con el dinero. Tenía apenas 21 años. No me sentía en condiciones de tenerlo. Cometí muchos errores, hice barbaridades. Gasté $25,000 de una vez en una tienda de Louis Vuitton. No me arrepiento, pero son experiencias. Nunca voy a permitir que mis hijas pasen por lo que yo pasé’‘.

¿Cuál es la motivación más grande para alcanzar las Mayores?

“La primera vez que pise un terreno de Grandes Ligas, se lo voy a dedicar a mi difunta madre, Rosa.Su sueño era verme llegar. Juego béisbol por ella. Para mí el béisbol no era prioridad, pero para ella sí y me llevaba a jugar y hasta el solo de hoy. De haber sido por mí, tal vez no habría sido pelotero. Le prometí que iba ser buen pelotero. Se lo cumplí en Cuba y quiero cumplirlo aquí.Donde quiera que ella esté, quiero que se sienta orgullosa de lo que estoy haciendo’‘.