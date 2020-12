Firmamos a Aguilar y Cooper, porque no íbamos a esperar por el designado. ¿Qué buscan los Marlins en el invierno?

Las Grandes Ligas no saben si mantendrán el bateador designado para la próxima temporada, pero los Marlins tampoco iban a esperar por esa decisión. De ahí que mantuvieran a sus dos primeras bases, de momento, y luego lidiarán con lo que pueda surgir en el futuro.

Kim Ng, gerente general del club, explicó en conferencia de prensa vía zoom por qué el equipo decidió extenderles contratos a Jesús Aguilar y Garrett Cooper, además de fijar las prioridades del club para las venideras reuniones invernales y su visión de la franquicia con un par de semanas en el cargo.

Antes de la fecha límite para ofrecer contratos a los elegibles, los peces firmaron al venezolano con un pacto de $4.35 millones, además de otros bonos por actuación de $150,000; y le ofrecieron un pacto a Garrett por $1.8 millones que pudiera incrementarse a $2.06 en base a premios.

“No sabemos si tendremos bateador designado, pero que bueno que pudimos asegurarlos a los dos’‘, apuntó Ng. “En Aguilar y Cooper tenemos dos bates capaces en la primera base. Nos gustaría tener claridad [sobre el designado], pero es mejor tener de más que de menos’‘.

Ofensivamente ambos fueron similares: en 51 juegos Aguilar conectó para .277 con un OPS de .809, nuevo jonrones y 34 RBIs. Cooper, en 34 encuentros, bateó para .283 con seis palos de vuelta entera y 20 remolcadas. ¿Donde estaría la diferencia?

De acuerdo con proyecciones de mercado, Cooper estaba en línea para ganar algo más que los $580,000 de esta temporada, de modo que el nuevo contrato con el club es una especie de reconocimiento por su presencia dentro y fuera del terreno de juego.

Aguilar, por su parte, pidió $2.575 miillones en el 2020 y se esperaba un aumento considerable en su segunda presentación en el arbitraje, como sucedió en premio a su liderazgo en una temporada marcada por adversidades y en la que el venezolano aportó calma, experiencia y producción.

Pero ahora que se han tomado decisiones iniciales, Ng mira a las reuniones invernales a mediados de diciembre con la vista puesta en dos elementos de cara al 2021: fortalecer el bullpen que ha visto la salida de algunos integrantes y encontrar, en lo posible, otro bate para la alineación.

“La primera prioridad es el bullpen, porque perdimos algunos tipos y necesitamos reemplazarlos’‘, apuntó Ng. “La segundo sería ver cómo los jóvenes que tenemos en la granja dan un salto de calidad y vivan a la altura de su potencial que todavía no hemos visto. Que vengan listos a la primavera a competir y a vivir su potencial. Quisiéramos tenre otro bate en la alineación’‘.

Ng también abordó otros temas de los Marlins como:

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

COMPETENCIA EN LA SEGUNDA BASE

“Ahora mismo hay una competencia abierta entre Jazz Chisholm e Isán Díaz. Sin duda queremos otro bate, pero no sabemos qué pasará. Veremos como el mercado evoluciona, pero ahora existe una competencia abierta por la posición’‘.

COMPETENCIA EN LA RECEPTORIA

“Digamos que en la temporada pasada, Jorge Alfaro no estuvo donde queríamos que estuviera. Por suerte Chad Wallach ayudó mucho. Espero que ambos vengan listos a competir en la primavera. Entonces tomaremos una decisión’‘.

POSIBLE EXTENSION A BRIAN ANDERSON

“Todavía no me he sentado a hablar con su agente. En principio, quisiera ver cómo le va esta nueva temporada antes de iniciar un rumbo por ese camino [de una potencial extensión] de conversaciones y tener un mejor entendimiento de quién es él como jugador’‘.

SOBRE LA GRANJA DE LOS MARLINS

“Aquí [los nuevos propietarios] están en su cuarta temporada y se encuentran delante en el juego, comparado con otras situaciones. Cuesta mucho tiempo construir una granja de este calibre. A nosotros nos toca hacer mucho para continuar este desarrollo, en la educación, la nutrición, el entrenamiento’‘.